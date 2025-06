Een overzicht waar je het duel tussen Chelsea en Los Angeles FC kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Op maandag 16 juni 2025 speelt Chelsea zijn eerste wedstrijd op het WK voor clubs tegen Los Angeles FC in Atlanta. Onder leiding van trainer Enzo Maresca, en met jonge aanwinsten als Liam Delap en Andrey Santos, ziet Chelsea het toernooi als een test voor hun vernieuwde selectie. De Londense club geldt als favoriet in Groep D, waarin ook het Braziliaanse Flamengo en het Tunesische Espérance de Tunis zich bevinden.

Tegenstander LAFC plaatste zich via de play-offs en wordt geleid door oud-Chelsea-spits Olivier Giroud. Meer belangrijke spelers bij de ploeg uit Los Angeles zijn Denis Bouanga (80 doelpunten in 127 wedstrijden) en de ervaring van Hugo Lloris. De Amerikanen zitten momenteel ook midden in een MLS-seizoen en zijn de afgelopen tien wedstrijden al ongeslagen.

De aftrap is om 21:00 uur lokale tijd (03:00 uur Nederlandse tijd) in het Mercedes-Benz Stadium. De wedstrijd is gratis live te volgen via DAZN.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Chelsea - Los Angeles FC: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Aanvangstijdstip Chelsea - Los Angeles FC

Info FIFA Club World Cup - Grp. D

FIFA Club World Cup - Grp. D 16 jun 2025, 21:00

Mercedes-Benz Stadium

