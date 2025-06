Een overzicht waar je het duel tussen Borussia Dortmund en Ulsan HD FC kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Drie van de vier ploegen in Groep F van het WK voor clubs 2025 maken nog steeds een kans op het bereiken van de laatste zestien. Woensdagavond hoopt Borussia Dortmund door te stoten bij een overwinning op Ulsan HAD FC.

Dortmund boekte zijn eerste overwinning op het WK voor clubs van dit jaar door Mamelodi Sundowns met 4-3 te verslaan. In de slotfase werd standgehouden nadat de ploeg eerder nog met 4-1 had voorgestaan.

De mannen van trainer Niko Kovac hebben nu zeven van hun laatste acht wedstrijden gewonnen, met drie of meer doelpunten in al die overwinningen, en staan tweede in de groep met vier punten.

Het vermijden van een nederlaag is genoeg om zich te kwalificeren voor de knock-outfase, hoewel zelfs een overwinning de toppositie niet veiligstelt als Fluminense Sundowns met dezelfde marge weet te verslaan.

Uitzending Borussia Dortmund - Ulsan HD FC: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien op DAZN.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip Borussia Dortmund - Ulsan HD FC

Info FIFA Club World Cup - Grp. F

FIFA Club World Cup - Grp. F 25 jun 2025, 21:00

TQL Stadium

Team nieuws & selecties

Borussia Dortmund BVB Opstellingen Ulsan HD FC ULS BVB BVB ULS ULS

Borussia Dortmund BVB Wissels Ulsan HD FC ULS BVB BVB ULS ULS

Borussia Dortmund BVB Blessures en Schorsingen Ulsan HD FC ULS BVB BVB ULS ULS

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Fluminense FLU 2 1 1 0 4 2 +2 4 W G 2 Borussia Dortmund BVB 2 1 1 0 4 3 +1 4 W G 3 Mamelodi Sundowns FC SFC 2 1 0 1 4 4 0 3 V W 4 Ulsan HD FC ULS 2 0 0 2 2 5 -3 0 V V Kwalificatie voor volgende fase

