Waar je Arsenal - Paris Saint-Germain kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Nu de Premier League titel definitief vergeven is blijft er voor Arsenal nog maar een prijs over en dat is de Champions League. Daarvoor zal de ploeg van Mikel Arteta zich in de halve finales echter wel moeten ontdoen van Paris Saint-Germain en dat zal geen gemakkelijke opgave zijn.

Beide ploegen troffen elkaar eerder dit seizoen in de competitiefase en toen was Arsenal met 2-0 te sterk voor de kampioen van Frankrijk. Sindsdien is er echter het nodige veranderd aan beide kanten.

Zo moet Arsenal het al geruime tijd doen zonder aanvallers Kai Havertz, doelpuntenmaker tijdens de ontmoeting in oktober, en Gabriel Jesus.

En waar PSG in de eerste helft van het seizoen nog duidelijk een ploeg in opbouw was na het vertrek van sterspelers Kylian Mbappe naar Real Madrid heeft trainer Luis Enrique er intussen een geoliede machine van gemaakt.

Vooral aanvaller Ousmane Dembele voelt zich als een vis in het water in het systeem van de voormalig trainer van Barcelona en is zonder twijfel een van de beste spelers van het seizoen.

De ploeg uit Parijs verloor afgelopen weekend weliswaar zijn ongeslagen status in Ligue 1, maar dat zal weinig invloed hebben op de wedstrijd van dinsdag.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

