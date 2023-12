VZ Weekend Quiz: Wie speelde de meeste interlands voor Oranje in 2023?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Wie scoorde in 2023 de meeste doelpunten in de Eredivisie? Kies het juiste antwoord. Luuk de Jong

Santiago Gimenez

Brian Brobbey

Vangelis Pavlidis 2. Welk van deze spelers stopte in 2023 met profvoetbal? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Dusan Tadic

Zlatan Ibrahimovic

Giorgio Chiellini

Eden Hazard 3. Zet deze clubs op volgorde van aantal punten behaald in de Eredivisie in 2023. Begin bij de club met de meeste punten. PSV

Feyenoord

AZ

Ajax 4. PSV verloor in 2023 slechts één wedstrijd. Tegen wie? Kies het juiste antwoord. FC Emmen

FC Twente

Feyenoord

NEC 5. Welk van deze teams is ook in 2024 nog actief in Europa? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Ajax

AZ

Feyenoord

PSV 6. Mislintat zorgde voor een zeer onrustige eerste seizoenshelft bij Ajax. Zet deze aankopen op volgorde van aankoopbedrag. Begin met de duurste speler. Josip Sutalo

Carlos Forbs

Gastón Ávila

Diant Ramaj 7. PSV wist na strafschoppen beslag te leggen op de KNVB Beker 2023. Wie scoorde het enige velddoelpunt namens de Eindhovenaren? Kies het juiste antwoord. Fábio Silva

Jarrad Branthwaite

Xavi Simons

Thorgan Hazard 8. Welk van deze spelers speelde in 2023 precies één interland? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Memphis Depay

Jurriën Timber

Jasper Cillessen

Jeremie Frimpong 9. Zet deze spelers op volgorde van aantal interlands in 2023. Begin met de speler met de meeste interlands. Virgil van Dijk

Donyell Malen

Mats Wieffer

Frenkie de Jong 10. Spakenburg bleek in 2023 dé stuntploeg in de KNVB Beker. Welk van deze spelers scoorde niet in de kwartfinale tegen FC Utrecht? Kies het juiste antwoord. Floris van der Linden

Luuk Admiraal

Dwayne Green

Wimilio Vink

