VZ Weekend Quiz: Welke voetballegende speelde bij AC Milan met rugnummer 80?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen!

1. Welke speler zoeken we?

Johan Cruyff

Cruijff

Cruyff

cruijff

cruyff

johan cruijff

2. Welke club zoeken we?

Feijenoord

Feynoord

3. Welk nationaal team zoeken we?

Oranje

Nederlands

Holland

Nederlands Elftal

4. Welke speler zoeken we?

Trent

Arnold

Trent Alexander Arnold

Trent Alexander-Arnold

trent

alexander arnold

arnold

alexander-arnold

5. Welke club zoeken we?

United

Man United

Man U

Manchester

manchester united

united

6. Welk nationaal team zoeken we?

Kroatie

Croatia

Croatie

Kroatia

kroatie

kroatië

7. Welke speler zoeken we?

Dinho

Ronaldinjo

Ronaldino

8. Welke club zoeken we?

Inter Milan

Internazionale

Internationale

inter

inter milan

milan

Milan

9. Welk nationaal team zoeken we?

Denmark

Denemark

Denemarke

denemarken

denamarken

10. Welke club zoeken we?

Leverkusen

Bayer

Bayern Leverkusen

Leverküsen

Bayer Leverküsen

leverkusen

bayer leverkusen

bayer

