VZ Weekend Quiz: Wat weet jij van de topper PSV - Ajax?

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 17:00 • Siep Engelen • Laatste update: 19:14

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Welke spelers kwamen uit voor zowel PSV als Ajax? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Steven Bergwijn

Anwar El Ghazi

Nick Viergever

Georginio Wijnaldum 2. Wat was vorig seizoen de uitslag bij PSV - Ajax? Kies het juiste antwoord. 1-2

1-1

2-1

3-0 3. Wie is de topscorer aller tijden in de topper? Kies het juiste antwoord. Ruud Geels

Willy van der Kuijlen

Søren Lerby

Coen Dillen 4. Wat was er bijzonder aan de goal van Brobbey in de topper op 24 januari 2022? Kies het juiste antwoord. Hij scoorde de goal met zijn geslachtsdeel.

Hij raakte de bal hierbij met zijn arm en de goal had nooit gegeven mogen worden.

De bal werd via de lat tegen Brobbey aangeschoten en zo belandde hij in het doel.

Hij raakte een aantal minuten hiervoor geblesseerd en werd na zijn goal direct gewisseld. 5. Zet deze gebeurtenissen tijdens de topper op volgorde. Begin met de gebeurtenis die het langst geleden plaatsvond. Luis Suárez bijt Otman Bakkal.

PSV verslaat Ajax met 3-0 en is na deze wedstrijd kampioen van Nederland.

Het Ajax van Erik ten Hag vernedert het PSV van Roger Schmidt in de ArenA met maar liefst 5-0.

Uit of binnen de lijnen? Een discutabele beslissing van de arbitrage leidt tot de 1-2 van Noussair Mazraoui. 6. PSV staat zondag tegenover een historisch slecht Ajax. Wat is de grootste thuisoverwinning van PSV op Ajax? Kies het juiste antwoord. 3-0

6-2

8-1

4-1 7. Wie is deze speler? Kies het juiste antwoord. Angelos Charisteas

Aras Özbiliz

Mitchell Dijks

Dmitri Bulykin 8. Welke spelers maakten ooit een hattrick in een wedstrijd tussen Ajax en PSV? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Guus Til

Mark van Bommel

Dusan Tadic

Luuk de Jong 9. Zet deze spelers op volgorde van aankoopbedrag (exclusief bonussen). Begin met de speler met de hoogste waarde. Steven Bergwijn

Hirving Lozano

Noa Lang

Borna Sosa 10. Hoe groot is momenteel het gat in punten in de Eredivisie tussen PSV en Ajax? Kies het juiste antwoord. 15

18

22

25