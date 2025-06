Koeman traint op specifiek detail voor duel tussen Nederlands elftal en Malta

Ronald Koeman en zijn staf zijn volop in voorbereiding op het WK-kwalificatieduel tegen Malta. Het Nederlands elftal trainde zondag met negen spelers op een specifiek detail.

Wout Weghorst, Micky van de Ven, Xavi Simons, Justin Kluivert, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Noa Lang en de keepers Nick Olij en Kjell Scherpen verschenen zondagmiddag op het trainingsveld van Oranje.

De elf basisspelers en de in de rust ingevallen Stefan de Vrij deden hersteloefeningen en namen niet deel aan de zondagtraining.

Ook Jorrel Hato was niet van de partij. Na terugkeer uit Helsinki is de Ajacied aangesloten bij Jong Oranje, dat vandaag naar Slowakije is vertrokken voor het EK onder 21. Koeman roept voor de verdediger geen vervanger op.

De Telegraaf was aanwezig bij de training en meldt dat het negental tijdens een oefening onder leiding van assistent-bondscoach Erwin Koeman op een specifiek detail oefende.

“Assistent-bondscoach Erwin Koeman die de oefening leidt, hamert op strak inspelen”, schrijft journalist Jeroen Kapteijns. “Dat is belangrijk tegen een compacte ploeg als Malta”, aldus Koeman.

Na de 2-0 overwinning op Finland zet Oranje de WK-kwalificatiereeks dinsdag voort met een thuiswedstrijd tegen Malta. Het duel begint om 20.45 uur en wordt gespeeld in een uitverkochte Euroborg in Groningen. Voor het eerst sinds 1983 komt het Nederlands elftal weer in actie in de stad.