'Feyenoord en FC Twente bereiken akkoord over overbodige middenvelder'

Feyenoord en FC Twente zijn rond over een transfer van Thomas van den Belt, zo meldt 1908. De middenvelder moet nu nog zelf tot een akkoord komen met de Tukkers.

In 2023 maakte Dennis te Kloese nog zo’n 850.000 euro over naar PEC Zwolle voor de komst van de middenvelder. In De Kuip heeft Van den Belt nog nauwelijks indruk kunnen maken. Vorig seizoen kwam hij slechts 358 minuten in actie voor Feyenoord,

Dit seizoen speelde Van den Belt op huurbasis voor Castellón, dat uitkomt in de Spaanse Segunda División. Na een stroeve start wist de middenvelder zich in de basis te knokken en staat hij inmiddels op 39 optredens. Afgelopen weekend ontbrak hij echter in de wedstrijdselectie. Vrijdag volgt de laatste speelronde van het seizoen.

Van den Belt staat voor een belangrijke beslissing. FC Twente heeft serieuze belangstelling, al speelt het mislopen van Europees voetbal mee in zijn overweging. De club uit Enschede eindigde als zesde in de Eredivisie, maar greep in de play-offs naast een ticket voor de UEFA Conference League.

Ook vanuit Zuid-Europa is er interesse in de middenvelder van Feyenoord, al is geen van die opties op dit moment zo concreet als Twente. Eén ding lijkt duidelijk: bij Feyenoord ligt zijn toekomst niet.

Het middenveld van de Rotterdammers is na de komst van Sem Steijn goed voorzien. Zo hebben de Rotterdammers naast Steijn onder anderen de beschikking over Quinten Timber, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki, In-Beom Hwang, Jakub Moder en Oussama Targhalline.