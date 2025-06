Hans Kraay junior betrapt Virgil van Dijk op één onwaarheid in interview

Hans Kraay junior heef Virgil van Dijk zaterdagavond na de 0-2 zege op Finland op een onwaarheid betrapt. De aanvoerder van het Nederlands elftal stelde bij de NOS dat het ‘een uur lang heel goed’ was, maar daar is Kraay het totaal niet mee eens.

"Ik denk dat het een uur lang heel goed was. Dat andere half uur kunnen we beter", aldus Van Dijk na afloop.

“Wat Van Dijk zegt, dat klopt niet”, reageert Kraay bij ESPN. “Hij heeft heel vaak gelijk, maar dit keer niet. Nederland was 35 à 40 minuten goed, daarna was het stilstaand voetbal.”

Van Dijk stelde dat het na een lang seizoen vooral belangrijk was om drie punten te pakken. Kraay begrijpt dat deels, maar vond de tweede helft nauwelijks om aan te zien. “Er zat geen beweging meer in. Het was vervelend om naar te kijken.”

De analist wijt dat aan vermoeidheid na een lang seizoen met veel wedstrijden. “Je kunt best moe zijn na zestig wedstrijden. En dat zag je terug op het veld: ze dachten na rust ‘poeh, dit is wel genoeg’.”

Kraay pleit ervoor om tegen Malta een andere aanpak te kiezen. “Zeg tegen Memphis Depay, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders en Jeremie Frimpong: geef 45 minuten gas, maak er drie, dan mogen jullie eruit.” Volgens hem levert dat meer frisheid op dan het tempo van zaterdag.

Toch ziet hij ook het goede begin van Oranje. “In de eerste helft zag je veel beweging, fris voetbal. Maar dat verdween compleet na rust.”

Van Dijk had eerder gesteld dat 2-0 een ‘vervelende tussenstand’ is. “Als zij er één maken, kan het nog moeilijk worden”, zei hij. Kraay vond echter vooral dat Nederland zelf te weinig bracht na rust.