VZ Team van de Week: Vriends krijgt gezelschap van Feyenoorders en PSV'ers

Maandag, 13 november 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:01

Speelronde 12 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord wist in eigen huis af te rekenen met AZ (1-0 winst) dankzij een uitblinkende Quinten Timber en PSV was met 4-0 te sterk voor PEC Zwolle. Ajax moest genoegen nemen met een punt op bezoek bij Almere City (2-2), mede door uitstekend keeperswerk van Nordin Bakker. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Bart Vriends was zondagmiddag uiterst belangrijk tijdens de 1-4 zege van Sparta op FC Volendam. De 32-jarige centrumverdediger wist voor de tweede keer in zijn carrière twee doelpunten te maken als Spartaan. Dankzij zijn dubbelslag staan de Kasteelheren op een verdienstelijke zesde plek in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Timber werd zondag de grote man tijdens de topper tussen Feyenoord en AZ in De Kuip. De 22-jarige middenvelder wist doelman Mathew Ryan halverwege de eerste helft te verschalken met een fraai afstandsschot. Met zijn sterke optreden wist Timber zijn slippertje in de wedstrijd tegen Lazio (1-0 nederlaag) uit te wissen.

Kaj Sierhuis creëerde vrijdagavond vijf kansen tegen Heracles Almelo, een persoonlijk record voor de spits van Fortuna Sittard in een competitieduel. De 25-jarige aanvalsleider wist zich te belonen met een doelpunt en assist. Bovendien is Sierhuis wekelijks belangrijk voor de Limburgers door het vele werk dat hij verricht.

Het VZ Team van de Week: Nordin Bakker (Almere City); Bart van Rooij (NEC Nijmegen), Gernot Trauner (Feyenoord), Bart Vriends (Sparta Rotterdam), Sergiño Dest (PSV); Guus Til (PSV), Alen Halilovic (Fortuna Sittard), Quinten Timber (Feyenoord); Johan Bakayoko (PSV), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Couhaib Driouech (Excelsior).