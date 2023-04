VZ Team van de Week: Rotterdamse inbreng, eenlingen van Ajax en PSV

Maandag, 17 april 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:02

Speelronde 29 van de Eredivisie zit erop. Ajax en PSV beleefden geen al te beste generale in aanloop naar hun onderlinge duels in de competitie en de bekerfinale, maar pakten wel de punten. Ondertussen blijft Sparta Rotterdam verbazen, want die ploeg nam dit weekend de vijfde plaats over van FC Twente. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Uitzinnige taferelen op Het Kasteel zaterdagavond, waar Sparta zonder moeite afrekende met sc Heerenveen en er met 4-0 zelfs een monsterscore aan vastplakte. De grote man aan Rotterdamse zijde was, zoals wel vaker dit seizoen, Vito van Crooij. De Limburger scoorde en leverde een assist af en daardoor is hij de eerste speler dit seizoen die zowel qua goals (tien) als qua assists (elf) in de dubbele cijfers terechtkomt. Dat gegeven alleen levert Van Crooij al een plekje in dit elftal op. Hij wordt vergezeld door Mica Pinto, de linksback van Sparta, die heerlijk raak schoot en daarmee alweer zijn tweede treffer in drie wedstrijden liet noteren.

Uitgelicht:

Feyenoord kruist de dagen tot het binnenhalen van de landstitel af en kwam ook op bezoek bij SC Cambuur (0-3) niet in de problemen. Igor Paixão scoorde weer voor de Rotterdammers en dat was niet verrassend, want de Braziliaan steekt in prima vorm. In de laatste drie competitiewedstrijden maakte de vleugelaanvaller drie doelpunten en verzorgde hij ook nog eens een assist. Daarnaast was Paixão ook de speler die in Leeuwarden de meeste voorzetten uit open spel gaf (tien, waarvan vier succesvol). De complimenten van Arne Slot na afloop waren terecht.

Fabian de Keijzer, de keeper van FC Utrecht tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-0), kon ook prima cijfers noteren. De Domstedelingen speelden eigenlijk niet zo goed en waren minder dan FC Twente, dat met drie afgekeurde goals pech had. Toch noteerden de Tukkers een Expected Goal-cijfer van bijna 1,5 en het was grotendeels aan De Keijzer te danken dat er alsnog niet gescoord werd door de bezoekers. Wie ook in defensief opzicht zijn dag had, was Brian Plat. De mandekker van FC Volendam kreeg het uit de wedstrijd spelen van Xavi Simons van PSV als opdracht mee en daar slaagde hij heel aardig in.

Het Team van de Week van VZ: Fabian de Keijzer (FC Utrecht); Jorge Sánchez (Ajax), Ryan Flamingo (Vitesse), Brian Plat (FC Volendam), Mica Pinto (Sparta Rotterdam); Vito van Crooij (Sparta Rotterdam), Guus Til (PSV), Sebastian Szymanski (Feyenoord); Jens Odgaard (AZ), Michiel Kramer (RKC Waalwijk), Igor Paixão (Feyenoord)