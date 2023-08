VZ Team van de Week: Rotterdamse clubs domineren en leveren 8 spelers af

Maandag, 28 augustus 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:04

Speelronde 3 van de Eredivisie zit erop. Vanwege de Europese play-offs kregen Ajax, AZ, PSV en FC Twente een weekend rust, waardoor er maar vijf duels werden afgewerkt. Feyenoord kwam wel in actie en wist op een regenachtige middag in De Kuip de eerste zege van het seizoen te boeken, door promovendus Almere City met 6-1 van de mat te spelen. Stadsgenoot Sparta is dankzij de overwinning op bezoek bij sc Heerenveen (1-3) koploper van de Eredivisie. Doelman Nick Olij staat voor de derde week op rij in het Elftal van de Week van Voetbalzone. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Omdat Feyenoord als regerend landskampioen al zeker is van deelname aan de Champions League traden de Rotterdammers zondag wél aan tegen Almere. Quinten Timber liet zich na een mindere fase eindelijk weer zien bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder was verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer van Santiago Giménez en bepaalde de eindstand in blessuretijd op 6-1. Giménez scoorde voor het eerst twee doelpunten in een Eredivisie-wedstrijd in De Kuip en staat voor het eerst dit seizoen in het Elftal van de Week.

Magnus Mattsson was zaterdagavond belangrijk voor NEC, dat in Nijmegen met 3-0 won van RKC Waalwijk. De 24-jarige Deen kwam tegen de Brabanders tot zes schoten op doel, het hoogste aantal voor een NEC-speler sinds Opta de Eredivisie volledig analyseert (2010/11). Mattsson scoorde voor het eerst twee doelpunten in één Eredivisie-duel en hielp daarmee trainer Rogier Meijer aan een stabielere positie in het Goffertstadion.

Koki Saito was in Friesland een absolute plaag voor de defensie van Heerenveen. De technische Japanner stelde in het Abe Lenstra Stadion een Rotterdamse zege veilig door na rust tweemaal te scoren. Daar mag Saito de blunderende Andries Noppert voor bedanken, daar de boomlange sluitpost tijdens de teleurstellende nederlaag van zijn club een slechte indruk achterliet. Koploper Sparta levert net als Feyenoord 4 uitblinkers af. Naast Saito reserveerden Nick Olij, Bart Vriends en Joshua Kitolano een plaatsje in het Elftal van de Week. Voor Olij, die uiterst belangrijk is tijdens de goede seizoensstart van Sparta, is dat de derde uitverkiezing op een rij.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Bart Vriends (Sparta Rotterdam), Dávid Hancko (Feyenoord), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Deroy Duarte (Fortuna Sittard), Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord), Magnus Mattsson (NEC Nijmegen); Santiago Giménez (Feyenoord), Koki Saito (Sparta Rotterdam).