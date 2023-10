VZ Team van de Week: 3 PSV’ers, 2 Feyenoorders en opnieuw Pavlidis

Maandag, 23 oktober 2023

Speelronde 9 van de Eredivisie zit erop. PSV won in eigen huis met 3-1 van Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord in De Kuip de vloer aanveegde met Vitesse (4-0). Ondertussen blijft AZ, aan de hand van Vangelis Pavlidis, in vorm met een 3-0 zege op sc Heerenveen. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV is ook na de negende speelronde nog altijd foutloos in de Eredivisie. Het elftal van trainer Peter Bosz won zaterdagavond eenvoudig van Fortuna dankzij doelpunten van Guus Til, André Ramalho en Johan Bakayoko. Laatstgenoemde staat voor de tweede speelronde op rij in het Elftal van de Week van Voetbalzone. Bakayoko leverde tegen de Limburgers een fraaie assist af op Guus Til en maakte zelf op heerlijke wijze de derde treffer van PSV.

Calvin Stengs wordt alsmaar belangrijker voor het Feyenoord van Arne Slot. In Rotterdam-Zuid combineert de linkspoot, in tegenstelling tot zijn jaren in het buitenland, goed spel met rendement. Na negen Eredivisie-wedstrijden voor de regerend landskampioen staat Stengs op drie doelpunten en zes assists. Door zijn aanwezigheid heeft niemand in De Kuip het nog over de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski.

AZ-spits Pavlidis is de absolute blikvanger van deze week. De Griekse goaltjesdief wist tegen Heerenveen een hattrick te noteren, waardoor hij zich op de topscorerslijst naast Feyenoord-spits Santiago Gimenez schoot. Beide aanvallers staan momenteel op dertien doelpunten in de Eredivisie. De grote vraag is nu of Pavlidis nog houdbaar is voor AZ, daar Eintracht Frankfurt de rechtspoot deze winter dolgraag naar de Bundesliga wil halen.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Yukinari Sugawara (AZ), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), André Ramalho (PSV), Dario Van den Buijs (RKC Waalwijk); Ryan Flamingo (FC Utrecht), Calvin Stengs (Feyenoord), Joey Veerman (PSV); Johan Bakayoko (PSV), Vangelis Pavlidis (AZ), David Min (RKC Waalwijk).