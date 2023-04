VZ Team van de Week: PSV troeft Ajax op alle fronten af en is hofleverancier

Maandag, 24 april 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:05

Speelronde 30 van de Eredivisie zit erop. PSV verschafte zich een groot voordeel in de strijd om plek twee en het ticket voor de voorronde van de Champions League door thuis met 3-0 van Ajax te winnen, terwijl AZ de druk op de Amsterdammers opvoerde door RKC op eigen veld met 3-0 te kloppen. Ondertussen nam De Kuip al een voorschot op de titel door de hele wedstrijd te scanderen dat het kampioenschap binnen is en werd dat door de spelers van Feyenoord onderstreept met een 3-1 zege op FC Utrecht. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Tijdens de rust in het Philips Stadion zag het er niet naar uit dat Xavi Simons de man van de wedstrijd zou worden. De deze week twintig jaar geworden spelmaker zat niet in de wedstrijd en kon, ondanks de voorsprong voor PSV, zijn ploeg niet bij de hand nemen. Na negentig minuten werd Simons alsnog gebombardeerd tot beste speler van het veld en dat was op basis van zijn tweede helft niet meer terecht. Hij verdiende een penalty, schoot die zelf binnen en was ook nog eens de aangever op de 3-0 van Luuk de Jong. Daarmee werd Simons de eerste speler van PSV met een goal en een assist in een competitiewedstrijd tegen Ajax sinds Luciano Narsingh in 2014. Die kan Simons mooi in zijn zak steken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Vrijdagavond was de avond van Damon Mirani. De centrale verdediger van FC Volendam maakte in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur voor het eerst in zijn loopbaan twee goals in een competitiewedstrijd én was ook nog eens verantwoordelijk voor tien gewonnen kopduels. Mirani ging er twaalf aan en dat had nog geen enkele speler van Volendam dit seizoen zo vaak gedaan. Dat alles werd mede mogelijk gemaakt door Carel Eiting, die zijn negende assist van het seizoen afleverde en maar liefst zeven kansen in een Eredivisieduel creëerde. Ook dat was een unicum.

Het was zaterdagavond ook feest in de spelersbus bij FC Emmen. De formatie uit Drenthe won op bezoek bij sc Heerenveen met 2-3 en die zege kwam op het conto van Ole Romeny, die een perfecte hattrick liet noteren. De aanvaller uit Nijmegen scoorde met rechts, met links én met het hoofd en dat was al ruim vijf jaar niet meer gebeurd in de Eredivisie. Het rapport van deze week wordt afgesloten met een pluim voor Stijn van Gassel. De keeper van Excelsior kreeg 27 schoten tegen, waarvan 7 op doel en met een Expected Goal-waarde van 2,0. Van Gassel was niet onder de indruk: clean sheet en een resultaat in Arnhem.

Het VZ Team van de Week: Stijn van Gassel (Excelsior); Yukinari Sugawara (AZ), Damon Mirani (FC Volendam), Gijs Smal (FC Twente); Carel Eiting (FC Volendam), Sven Mijnans (AZ), Joey Veerman (PSV), Orkun Kökçü (Feyenoord); Ole Romeny (FC Emmen), Luuk de Jong (PSV), Xavi Simons (PSV).