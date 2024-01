VZ Team van de Week: Luuk de Jong spits in elftal met 3 spelers van Ajax

Speelronde 19 van de Eredivisie zit erop. PSV won zaterdag in eigen huis van Almere City (2-0), terwijl Ajax met 2-4 te sterk was voor Heracles Almelo. FC Twente wist Feyenoord in De Kuip knap op een 0-0 remise te houden, waar AZ niet wist te winnen bij sc Heerenveen (2-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Luuk de Jong keert na de zege van PSV op Almere terug in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De kopsterke spits was in het Philips Stadion goed voor twee doelpunten, waarbij hij zijn hoofd niet hoefde te gebruiken. Met name bij de 1-0 toonde De Jong zijn klasse, daar hij als een echte spits voor zijn man kwam om een voorzet van Sergiño Dest in het vijandelijke doel te schieten.

Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic was dit seizoen vaak de verguisde man bij de Amsterdamse recordkampioen, maar speelde op Erve Asito een uitstekende wedstrijd. Liefst 93 procent (118/127) van de passes die Tahirovic verstuurde kwam aan bij een teamgenoot, waaronder de belangrijke assist bij de 1-1 van Brian Brobbey. Laatstgenoemde heeft met zijn twee goals in Almelo eveneens een plekje verdiend in het VZ Team van de Week.

Twente-doelman Lars Unnerstall hield de Tukkers zondagmiddag hoogstpersoonlijk op de been in De Kuip. De Duitse goalie was, zoals wel vaker, van onschatbare waarde voor het elftal van trainer Joseph Oosting. Vlak na rust wist Unnerstall een penalty van Feyenoord-spits Santiago Gimenez te pareren, waarna hij ook de rebound van verdediger Dávid Hancko onschadelijk maakte.

Het VZ Team van de Week: Lars Unnerstall (FC Twente); Siebe Horemans (Excelsior), Sam Kersten (PEC Zwolle), Robin Pröpper (FC Twente), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles); Steven Berghuis (Ajax), Benjamin Tahirovic (Ajax), Davy van den Berg (PEC Zwolle), Iñigo Córdoba (Fortuna Sittard); Brian Brobbey (Ajax), Luuk de Jong (PSV).

