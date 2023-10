VZ Team van de Week: Jordy Clasie deed zondag alles wat Silvano Vos naliet

Maandag, 9 oktober 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:02

Speelronde 8 van de Eredivisie zit erop. AZ wist Ajax op bezoek in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 te verslaan, terwijl ook Feyenoord (0-2 winst bij PEC Zwolle) en PSV (0-4 winst bij Sparta) geen fout maakten in hun uitduels. Ondertussen blijft ook FC Twente winnen. De Tukkers waren in Sittard met 0-3 te sterk voor Fortuna. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

AZ-middenvelder Jordy Clasie staat voor de tweede week op rij in het Team van de Week van Voetbalzone. De routinier is dit seizoen de absolute leider in het elftal van trainer Pascal Jansen. Waar Ajax-controleur Silvano Vos tegen AZ deelde in de malaise, deed Clasie aan de andere kant alles wat het toptalent naliet. De 32-jarige Haarlemmer zat overal tussen, vond vrijwel altijd de vrije man én was fel in de duels zonder daarbij onnodige overtredingen nodig te hebben. Clasie wordt deze week vergezeld door teamgenoot Vangelis Pavlidis, die maar blijft scoren.

Uitgelicht:

Quilindschy Hartman heeft zich in de week voor de interlandperiode enorm op de kaart gezet bij bondscoach Ronald Koeman. De vleugelverdediger van Feyenoord was een van de uitblinkers tijdens de 3-2 nederlaag van de Rotterdammers tegen Atlético Madrid en wist in Zwolle wederom een hoog niveau aan te tikken. Voor Hartman maakt het niet uit of hij in het Civitas Metropolitano of het MAC3PARK Stadion speelt, de Zwijndrechter levert altijd een tomeloze inzet. De grote vraag is of dat voor Koeman nu al genoeg is voor een basisplaats in Oranje.

Bij Twente is Youri Regeer in de luwte bezig aan een heerlijk seizoen. Het jeugdproduct van Ajax speelt zijn wedstrijden vanaf de linkerkant, maar staat in het Elftal van de Week op rechts geposteerd wegens de hevige concurrentie deze week. Regeer beschikt over de Ajax-techniek, is ontzettend snel en wist tegen Fortuna op heerlijke wijze te scoren. Trainer Joseph Oosting omschreef zijn geplaatste schot in de kruising als een ‘lief balletje’. Voor Regeer betekende het niet alleen zijn eerste doelpunt voor Twente, want de twintigjarige rechtspoot had ook nog niet eerder gescoord in de Eredivsie.

Het VZ Team van de Week: Stijn van Gassel (Excelsior); Youri Regeer (FC Twente), Damon Mirani (FC Volendam), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles), Quilindschy Hartman (Feyenoord); Jordy Clasie (AZ), Willum Willumson (Go Ahead Eagles), Thomas Robinet (Almere City FC); Johan Bakayoko (PSV), Santiago Gimenez (Feyenoord), Vangelis Pavlidis (AZ).