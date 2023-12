VZ Team van de Week: Ismael Saibari opnieuw de ster van het weekend

Speelronde 16 van de Eredivisie zit erop. PSV wist het weekend af te sluiten met een 0-4 zege op AZ. Feyenoord won eerder op de zondag met dezelfde cijfers van Heracles Almelo, terwijl Ajax en FC Twente struikelden tegen PEC Zwolle en Sparta Rotterdam (2-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Ismael Saibari lijkt niet meer te stoppen. Nadat de 22-jarige middenvelder de show stal in De Kuip, was hij zondagavond in het AFAS Stadion wederom de grote man bij PSV. Het is een genot om naar Saibari te kijken, zeker nu hij zijn weergaloze acties combineert met een hoog rendement.

Vrijdagavond was de 24-jarige Magnus Mattsson de absolute uitblinker bij NEC. De Nijmegenaren waren in eigen huis met 4-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Mattsson was verantwoordelijk voor twee treffers, waardoor hij na zestien competitiewedstrijden op negen doelpunten en 4 assists staat. Dankzij de florerende Deen staat NEC halverwege de Eredivisie op een keurige achtste plek.

Feyenoorder Lutsharel Geertruida maakte zondag zijn vijftiende Eredivisie-doelpunt sinds het seizoen 2020/21. Dat zijn er minimaal zes meer dan iedere andere verdediger. Hoewel Geertruida vooral bekendstaat als een uitstekend opbouwende mandekker, blijkt hij ook een neusje voor de goal te hebben. Ergens is dat niet vreemd, daar de Rotterdammer in de jeugd van Feyenoord vaak als rechtsbuiten of als spits speelde.

Het VZ Team van de Week: Mio Backhaus (FC Volendam); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Joey Jacobs (Almere City), Sergiño Dest (PSV); Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City), Magnus Mattsson (NEC Nijmegen), Calvin Stengs (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV); Bilal Ould-Chikh (FC Volendam), Luuk de Jong (PSV), Sontje Hansen (NEC Nijmegen).

