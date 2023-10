VZ Team van de Week: Hirving Lozano doet Noa Lang vergeten tegen Ajax

Maandag, 30 oktober 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:05

Speelronde 10 van de Eredivisie zit erop. PSV wist Ajax in eigen huis met 5-2 te verslaan, waardoor de Eindhovenaren nog altijd foutloos zijn in de Eredivisie. Eerder op de zondag was FC Twente in De Grolsch Veste met 2-1 te sterk voor Feyenoord, dat de prolongatie van de landstitel verder uit zicht ziet raken. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Hirving Lozano was zondag met een hattrick de grote uitblinker bij PSV. De Mexicaanse vleugelspits was in het Philips Stadion een absolute plaag voor Ajacied Anton Gaaei, die eerder dit seizoen ook al de dissonant was in het topduel met Feyenoord (0-4 nederlaag). Door Lozano denkt niemand in Eindhoven momenteel aan de geblesseerde Noa Lang, die wanneer hij fit is flink zal moeten imponeren om zijn basisplaats terug te veroveren.

Door de nederlaag van Ajax kreeg FC Volendam de kans om de rode lantaarn over te dragen aan de Nederlandse recordkampioen. De Palingboeren slaagden daar met vlag en wimpel in, daar Excelsior in eigen huis met 3-1 aan de kant werd gezet. Centrale verdediger Benaissa Benamar wist zich in het Kras Stadion te onderscheiden door niet alleen goed te verdedigen, maar ook de belangrijke gelijkmaker voor zijn rekening te nemen.

In Alkmaar draaide het zondag even niet meer om voetbal. NEC-spits Bas Dost, die eerder al de openingstreffer maakte tegen AZ (gestaakt bij 1-2), zakte vlak voor het laatste fluitsignaal plotseling in elkaar. Minutenlang vocht de 34-jarige spits voor zijn leven en dankzij snel handelende hulpverleners wist hij die strijd te winnen. Vanuit het ziekenhuis liet Dost later op de avond weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat, waarbij hij zijn dank uitsprak aan iedereen die geholpen heeft.

Het VZ Team van de Week: Vasilis Barkas (FC Utrecht); Alfons Sampsted (FC Twente), Benaissa Benamar (FC Volendam), Robin Pröpper (FC Twente); Luuk Brouwers (sc Heerenveen), Ismael Saibari (PSV), Milan de Haan (FC Volendam); Million Manhoef (Vitesse), Bas Dost (NEC Nijmegen), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Hirving Lozano (PSV).