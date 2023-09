VZ Team van de Week: Feyenoord hofleverancier na overtuigende zege

Maandag, 4 september 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:43

Speelronde 4 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord wist in Stadion Galgenwaard overtuigend af te rekenen met FC Utrecht (1-5), waardoor de regerend landskampioen hofleverancier is in het Elftal van de Week van Voetbalzone. Ook PSV deed goede zaken door in Waalwijk met 0-4 te winnen van RKC. De Eindhovenaren kennen een geweldige seizoenstart en leveren deze week twee spelers af. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Feyenoord had zondag geen kind aan Utrecht. De Rotterdammers vierden het debuut van Luka Ivanusec met een uitstekende zege in de Domstad. De Kroaat was met een assist op Calvin Stengs belangrijk bij het tweede doelpunt van Feyenoord. Laatstgenoemde lijkt steeds beter te aarden bij de Stadionclub en staat deze week voor het eerst in het VZ Team van de Week. Naast Stengs levert Feyenoord nog twee spelers af: Dávid Hancko en Santiago Giménez.

Luuk de Jong is de laatste weken op schot namens PSV. De routinier nam in het Mandemakers Stadion andermaal een belangrijke rol op zich met een doelpunt en twee assists. Ook Joey Veerman speelde een goede wedstrijd en wist vlak voor rust de ban te breken met een bekeken schot. De Jong en Veerman staan beiden voor de tweede keer dit seizoen in het Elftal van de Week.

In Alkmaar zal men blij zijn dat de buitenlandse clubs deze zomer niet concreet zijn geworden voor Vangelis Pavlidis. De Griek was zondagmiddag verantwoordelijk voor de twee treffers van AZ op bezoek bij Vitesse (0-2). Pavlidis werd de tweede AZ-speler met vijf goals in zijn eerste drie duels van een Eredivisie-seizoen, na Kees Kist in 1981/82. De legendarische AZ-spits maakte er dat seizoen uiteindelijk 29 en werd tweede op de topscorerslijst achter Ajax-spits Wim Kieft (32 doelpunten).

Het VZ Team van de Week: Ivor Pandur (Fortuna Sittard); Yukinari Sugawara (AZ), Dávid Hancko (Feyenoord), Justin Hoogma (Heracles Almelo), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles); Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), Calvin Stengs (Feyenoord), Joey Veerman (PSV); Vangelis Pavlidis (AZ), Luuk de Jong (PSV), Santiago Giménez (Feyenoord).