VZ Team van de Week: Feyenoord en PSV leveren beide 1 speler af

Speelronde 22 van de Eredivisie zit erop. PSV wist in eigen huis te winnen van Heracles Almelo (2-0), terwijl Feyenoord een nipte zege boekte op RKC Waalwijk (1-0). AZ won op bezoek bij Fortuna Sittard en zag concurrenten Ajax (2-2 tegen NEC Nijmegen) en FC Twente (0-1 nederlaag tegen FC Utrecht) de fout in gaan. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Dat het tiental van Heracles niet tegen een absolute monsterscore aanliep in het Philips Stadion, had volledig te maken met de uitstekend keepende Michael Brouwer. De ervaren goalie van Heracles verrichtte tegen PSV liefst elf reddingen, waaronder een aantal op spectaculaire wijze.

Uitgelicht:

Hoewel Vitesse als hekkensluiter een hoop zorgen heeft, hebben de Arnhemmers met Anis Hadj Moussa een ware attractie in huis. De 22-jarige Algerijn, die wordt gehuurd van Patro Eisden, was zondag een ware plaag voor FC Volendam-linksback George Cox. Hadj Moussa is een speler voor wie men naar het stadion komt.

Mats Wieffer laat al tijden zien dat hij klaar is voor de volgende stap in zijn carrière. Tegen tien man van RKC kroonde hij zich tot matchwinner met een rake kopbal in de slotfase. Komende zomer hoopt Wieffer met Oranje naar het EK te gaan, en als hij zo doorgaat is het goed mogelijk dat Atlético Madrid zich daarna wederom meldt in De Kuip voor zijn diensten.

Het VZ Team van de Week: Michael Brouwer (Heracles Almelo); Yukinari Sugawara (AZ), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Olivier Boscagli (PSV), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Mats Wieffer (Feyenoord), Dani de Wit (AZ), Jens Toornstra (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Vitesse), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Thomas Robinet (Almere City).

