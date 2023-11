VZ Team van de Week: eindelijk weer plaats voor twee Ajacieden

Maandag, 6 november 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:55

Speelronde 11 van de Eredivisie zit erop. Ajax weet na deze week eindelijk weer wat winnen is dankzij zeges op FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1). PSV haalde uit op bezoek bij Heracles Almelo (6-0), terwijl Feyenoord door de nipte zege op RKC Waalwijk (1-2) profiteert van het puntenverlies van AZ (1-1 bij Excelsior) en FC Twente (1-1 bij FC Utrecht). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Joey Veerman begint door zijn spel bijna wekelijkse kost te worden in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De in Purmerend geboren middenvelder creëerde tegen Heracles liefst acht kansen, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 54 zette. Veerman is de eerste speler met die prestatie sinds Opta de Eredivisie volledig analyseert.

Uitgelicht:

De Adelaarshorst bleek zaterdagavond andermaal een onneembare vesting te zijn. In Deventer blies Go Ahead Eagles het tobbende Vitesse met 5-1 van de mat. Kowet levert deze week dan ook drie spelers af aan het VZ Team van de Week: Joris Kramer, Willum Willumsson en Oliver Edvardsen. Willumsson werd door zijn twee doelpunten uitgeroepen tot KPN Man of the Match bij ESPN.

Deze week was ook de week waarin Ajax de rode lantaarn mocht overdragen. Onder leiding van trainer John van 't Schip wonnen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA van Volendam en Heerenveen. Debutant Ar’jany Martha liet een goede indruk achter in zijn eerst twee duels namens Ajax en verzekerde zich zo direct van een plaatsje in het Team van de Week. Ook Engelsman Chuba Akpom maakt deel uit van het elftal, dankzij zijn 3 doelpunten in slechts 30 minuten.

Het VZ Team van de Week: Nordin Bakker (Almere City); Bart Nieuwkoop (Feyenoord), André Ramalho (PSV), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Ar’jany Martha (Ajax); Joey Veerman (PSV), Guus Til (PSV), Willum Willumsson (Go Ahead Eagles); Chuba Akpom (Ajax), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles).