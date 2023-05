VZ Team van de Week: drie Feyenoorders, twee PSV’ers en een Ajax-eenling

Speelronde 31 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord heeft na de 0-2 zege bij Excelsior nog maar twee punten nodig om de zestiende landstitel uit de clubgeschiedenis binnen te hebben, terwijl PSV na het gelijkspel tussen Ajax en AZ (0-0) de tweede plek voor het grijpen heeft. De Eindhovenaren wonnen zelf met 0-1 bij Sparta Rotterdam. Verder was dit ook het weekend waarin SC Cambuur en FC Groningen definitief degradeerden. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Excelsior was zondagmiddag dichter bij een stunt dan de uitslag van 0-2 doet vermoeden. De Kralingers hadden in Couhaib Driouech en Marouan Azarkan twee handenbinders voorin die het de defensie van Feyenoord zo nu en dan zeer lastig maakten, maar steeds was daar weer Justin Bijlow. Vooral in de fase vlak na rust redde de doelman zijn ploeg een aantal keer op knappe wijze en dat is met het oog op de Nations League-duels van Oranje in juni een fijn moment voor Bijlow om te pieken. De doelman werd overigens ook vaak geholpen door Dávid Hancko, die niet voor het eerst dit seizoen een zeer betrouwbaar slot op de Rotterdamse deur bleek.

De speler van Feyenoord die de belangrijkste bijdrage leverde aan de overwinning op Excelsior, stond in de spits. Santiago Giménez kreeg twee kansen, maar rondde die allebei zeer beheerst af en scoorde daardoor voor het eerst dit seizoen twee keer in een wedstrijd. Daarnaast is de Mexicaan nu trefzeker geweest in zijn laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie én heeft hij nu in acht uitwedstrijden op rij gescoord voor Feyenoord. Daarmee evenaart Giménez een Eredivisie-record, maar in de uitwedstrijd bij FC Emmen van zondag 21 mei kan hij de enige houder van dat record worden.

De zege van PSV kon dan weer voor een groot deel op het conto van Joey Veerman worden geschreven. Hij maakte de 0-1 tegen Sparta weliswaar niet, want dat deed Anwar El Ghazi, maar Veerman creëerde wel maar liefst zeven kansen uit open spel op Het Kasteel en dat deed hij in zijn gehele loopbaan in de Eredivisie nog nooit beter. Dit weekend werd ook een mooi weekend voor Michel Vlap, die twee keer scoorde en een doelpunt voorbereidde tijdens de 0-3 zege van FC Twente bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder uit Friesland was pas voor de tweede keer in zijn carrière betrokken bij drie goals in één competitiewedstrijd.

Het VZ Team van de Week: Justin Bijlow (Feyenoord); Sean Klaiber (FC Utrecht), Dávid Hancko (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax); Joey Veerman (PSV), Michel Vlap (FC Twente), Thom Haye (sc Heerenveen); Florian Jozefzoon (RKC Waalwijk), Santiago Giménez (Feyenoord), Anastasios Douvikas (FC Utrecht), Anwar El Ghazi (PSV).