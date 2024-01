VZ Team van de Week: De Jong levert opnieuw; ook Ajacied aanwezig

Speelronde 17 van de Eredivisie zit erop. Luuk de Jong was met een hattrick de grote man bij koploper PSV in het gewonnen thuisduel met Excelsior (3-1). FC Twente boekte een belangrijke zege op AZ (2-1) en Ajax wist op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-3) drie punten bij te schrijven. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Dankzij zijn drie doelpunten tegen Excelsior drong De Jong zaterdagavond een illuster rijtje binnen. De 33-jarige aanvoerder van PSV staat nu in de top tien van de topscorerslijst aller tijden van de Eredivisie. De Jong wist tot dusver al 164 doelpunten te maken op het hoogste niveau van Nederland en sprak na afloop van de wedstrijd de ambitie uit nog jaren te willen spelen.

Dat Ajax zondag won in Deventer, hadden de Amsterdammers volledig te danken aan doelman Diant Ramaj. De Duitse keeper verrichtte tegen Go Ahead liefst tien reddingen, het hoogste aantal voor een Ajax-doelman sinds dit wordt gemeten (2010/11). Waar Ramaj onder de ontslagen Maurice Steijn genoegen moest nemen met een plek op de bank, laat hij zich sinds John van ’t Schip de scepter zwaait zien als de beste zomeraankoop van Ajax.

Shunsuke Mito had zaterdag slechts 45 minuten nodig om een plek in het Elftal van de Week van Voetbalzone te verdienen. De pijlsnelle vleugelspits heeft alles in zich om na Koki Saito de volgende Japanse sensatie bij Sparta te worden. Tegen Fortuna Sittard (0-2 winst) was Mito verantwoordelijk voor de belangrijke openingstreffer, toen hij beheerst afrondde na een uitstekende steekbal van teamgenoot Joshua Kitolano.

Het VZ Team van de Week: Diant Ramaj (Ajax); Tijs Velthuis (Sparta Rotterdam), Theo Barbet (Almere City), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Younes Namli (PEC Zwolle), Dirk Proper (NEC Nijmegen), Carel Eiting (FC Twente), Emil Hansson (Heracles Almelo); Shunsuke Mito (Sparta Rotterdam), Luuk de Jong (PSV), Manfred Ugalde (FC Twente).

