VZ Team van de Week: Brian Brobbey andermaal belangrijk voor Ajax

Speelronde 18 van de Eredivisie zit erop. PSV wist voor het eerst dit seizoen niet te winnen en hield slechts een punt over aan het uitduel met FC Utrecht (1-1). Feyenoord was met 1-2 te sterk voor Vitesse, terwijl Ajax in eigen huis met 4-1 won van RKC Waalwijk. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Hoewel Brian Brobbey zondagmiddag verzuimde een hattrick te noteren door een strafschop te missen, was de 21-jarige spits andermaal van grote waarde voor Ajax. Brobbey was in zijn laatste acht Eredivisie-wedstrijden zeer productief: de Amsterdammer wist liefst acht keer te scoren en leverde daarnaast vier assists af.

NEC-verdediger Calvin Verdonk staat voor de tweede week op rij in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De 26-jarige linksback was tegen FC Twente (1-0 winst) niet alleen belangrijk met zijn verdedigende acties. Verdonk schoot vlak na rust een vrije trap van grote afstand op schitterende wijze achter doelman Lars Unnerstall. Vanwege zijn aflopende contract lijkt Verdonk een interessante speler voor diverse clubs uit binnen- en buitenland.

Ook Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech lijkt klaar voor de volgende stap. Vrijdagavond opende de Haarlemmer de score tegen zijn jeugdliefde sc Heerenveen (3-0 winst). Driouech was een plaag voor de Friese defensie en kan Excelsior komende zomer wellicht een mooi bedrag opleveren.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Redouan El Yaakoubi (Excelsior Rotterdam), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Dirk Proper (NEC Nijmegen), Willum Willumsson (Go Ahead Eagles), Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo); Couhaib Driouech (Excelsior Rotterdam), Brian Brobbey (Ajax), Othmane Boussaid (FC Utrecht).

