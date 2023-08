VZ Team van de Week: belangrijke De Jong schiet zichzelf in club van 150

Maandag, 21 augustus 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:28

Speelronde 2 van de Eredivisie zit erop. Ajax en Feyenoord liepen met een gelijkspel averij op bij respectievelijk Excelsior en Sparta (beide wedstrijden 2-2), terwijl PSV wél goede zaken deed op bezoek bij Vitesse (1-3 winst). De Eindhovenaren konden ook zonder sterspeler Noa Lang drie punten bijschrijven en zijn net als AZ en FC Twente bezig aan een uitstekende seizoensstart. In het Elftal van de Week van Voetbalzone keren twee spelers terug die ook tijdens de eerste speelronde al een plaatsje wisten te veroveren. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Joey Veerman zit lekker in zijn vel bij PSV. De 24-jarige middenvelder gaf zaterdagavond in het gewonnen uitduel met Vitesse (1-3) maar weer eens zijn visitekaartje af aan bondscoach Ronald Koeman. In Arnhem wist Veerman teamgenoot Yorbe Vertessen met een scherpe pass te bereiken, waarna de Belg op knappe wijze kon afronden. Ook teamgenoot Luuk de Jong heeft een plaats in het Team van de Week kunnen veroveren. De gelouterde spits stond met een heerlijke hakassist aan de basis van de gelijkmaker van Ismael Saibari, waarna hij in de slotfase de overwinning veiligstelde door een strafschop te benutten. Dankzij dat doelpunt werd De Jong de zestiende speler met 150 doelpunten of meer in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Nick Olij was zondagmiddag andermaal belangrijk voor Sparta in de stadsderby tegen Feyenoord (2-2), waardoor hij mag blijven staan in het beste elftal van deze week. De Haarlemse goalie stond na rust behoorlijk onder druk, maar wist zich op twee onhoudbare tegendoelpunten na goed staande te houden. In de absolute slotseconde onderscheidde Olij zich door een schitterende vrije trap van Feyenoorder Igor Paixão uit de bovenhoek te ranselen. Olij liet op Het Kasteel wederom zien een ware puntenpakker te zijn.

Ook Pawel Bochniewicz staat opnieuw in het Team van de Week dankzij zijn goede prestaties in het uitduel van sc Heerenveen bij FC Utrecht (0-2 winst). De Poolse aanvoerder laat zich gelden als een stabiele factor in de Friese defensie, die in Stadion Galgenwaard de nul wist te houden. In de Domstad was het Osame Sahraoui die na 69 minuten de ban brak met een heerlijke individuele actie. Als de Noorse vleugelflitser doorgaat op de manier waarop hij begonnen is, zal zijn naam dit seizoen zeker vaker terugkeren in het Elftal van de Week. Sahraoui was in de eerste twee competitiewedstrijden van Heerenveen trefzeker.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Siebe Horemans (Excelsior), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles); Joey Veerman (PSV), Sem Steijn (FC Twente), Loreintz Rosier (Fortuna Sittard), Emil Hansson (Heracles Almelo); Charles-Andreas Brym (Sparta Rotterdam), De Jong (PSV), Osame Sahraoui (sc Heerenveen).