VZ Team van de Week: Ajax en PSV leveren beide een debutant af

Maandag, 14 augustus 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

Speelronde 1 van de Eredivisie zit erop. Landskampioen Feyenoord wist in eigen huis niet te winnen van Fortuna Sittard, terwijl Ajax en PSV wel goede zaken deden tegen respectievelijk Heracles Almelo en FC Utrecht. De Amsterdammers en Eindhovenaren leveren beiden een duo af aan het Elftal van de Week van Voetbalzone. AZ-aanvaller Ruben van Bommel had bij zijn wervelende Eredivisie-debuut tegen Go Ahead Eagles slechts één helft nodig om een plek in het team te bemachtigen.

Jakov Medic liet zich dit weekend gelden tijdens zijn officiële debuut voor Ajax. De Kroaat liet aan de bal een ontspannen indruk achter en bracht de Amsterdammers met een wereldgoal langszij tegen Heracles (4-1). Noa Lang zorgt ervoor dat ook PSV een debutant levert aan het eerste Team van de Week van het seizoen. Wanneer de Capellenaar aan de bal komt veert het hele Philips Stadion op. Lang is continu dreigend en heeft alles in huis om in Eindhoven een sensatie te worden. Zijn eerste doelpunt in dienst van PSV tegen Utrecht (2-0 winst) was dan ook van grote klasse.

Uitgelicht:

Sc Heerenveen-middenvelder Thom Haye creëerde deze speelronde de meeste kansen: maar liefst 6 stuks. De Amsterdammer wist in zijn voorgaande 45 Eredivisie-duels voor de Friezen nooit meer dan 4 kansen te creëren, maar strooide in het thuisduel met RKC Waalwijk (3-1 winst) met gevaarlijke passes. Met een heerlijk ingedraaide vrije trap wist Haye verdediger Pawel Bochniewicz te bedienen bij de tweede Friese treffer. Door de zege is Heerenveen voor het negende jaar op rij ongeslagen in het eerste Eredivisie-duel van het seizoen (6 keer winst, 3 keer gelijk).

Elders richtte Van Bommel de schijnwerpers op zich. Tijdens zijn invalbeurt tegen Go Ahead (5-1 winst) wist de buitenspeler zich in slechts 45 minuten te onderscheiden. Van Bommel werd de derde jongste speler met zowel een goal als een assist bij zijn Eredivisie-debuut deze eeuw (19 jaar, 10 dagen), na Orkun Kökcü (17 jaar, 345 dagen) en Jürgen Locadia (18 jaar, 328 dagen). Vader Mark zal trots op hem zijn.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta); Jakov Medic (Ajax), Robin Pröpper (FC Twente), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen); Jordy Clasie (AZ), Thom Haye (sc Heerenveen) Ibrahim Sangaré (PSV); Ruben van Bommel (AZ), Tobias Lauritsen (Sparta), Steven Bergwijn (Ajax), Noa Lang (PSV).