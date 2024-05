VZ Kort: Xavi Simons ontvangt opnieuw een Bundesliga-award

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Xavi Simons wederom Talent van de Maand in de Bundesliga

Xavi Simons is opnieuw uitgeroepen totin de Bundesliga. De middenvelder van RB Leipzig ontving deze onderscheiding eerder al in december, maar was ook in april het grootste talent op het hoogste niveau van Duitsland. De 21-jarige Simons keert komende zomer vooralsnog terug naar Paris Saint-Germain, al is de kans groot dat hij opnieuw elders wordt gestald.

FC Utrecht organiseert afscheidswedstrijd voor Mark van der Maarel

Mark van der Maarel is bezig aan zijn laatste weken als professioneel voetballer. De 34-jarige verdediger speelde zijn hele profcarrière in het shirt van FC Utrecht, maar maakte twee maanden geleden bekend dat hij na dit seizoen stopt. Utrecht heeft nu aangekondigd dat er een afscheidswedstrijd voor de verdediger georganiseerd zal worden. Die zal plaatsvinden in het weekend van 6, 7 en 8 september. Een definitieve datum en overige informatie wordt later bekendgemaakt.

Ook Nick Viergever verlengt contract bij FC Utrecht

Eerder deze week werd al bekend dat Vasilis Barkas en Jens Toornstra hun contract hebben verlengd, maar donderdag heeft FC Utrecht bevestigd dat ook Nick Viergever nog een jaar langer in de Domstad blijft spelen. Hij maakte in 2022 de overstap van SpVgg Greuther Fürth naar Utrecht en is inmiddels een belangrijke speler voor de club. De 34-jarige aanvoerder beschikte over een aflopend contract, dat nu met een jaar is verlengd. Daardoor ligt Viergever nu tot medio 2025 vast bij Utrecht.

PSV gaat bovenring aan noordzijde van Philips Stadion verbouwen

PSV gaat de bovenste ring aan de noordzijde van het Philips Stadion verbouwen, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De club hoopt dat de start van het project komend seizoen kan beginnen. “De buitenzijde wordt dichtgemaakt, cateringpunten krijgen betere faciliteiten en er komen meer toiletten”, aldus PSV.

Geïnspireerd op het Philips Stadion uit de jaren 70 ?? De bovenste ring aan de Noordzijde van het Philips Stadion krijgt een upgrade. De buitenzijde wordt dichtgemaakt, cateringpunten krijgen betere faciliteiten en er komen meer toiletten. — PSV (@PSV) May 8, 2024

“Op de bovenste ring aan de noordzijde hebben we het meeste terrein te winnen”, zegt Sjors van den Boogaart, de directeur van het stadion. “De buitenkant is nu nog gedeeltelijk open, waardoor het onbeschermd is tegen neerslag. Het nieuwe uiterlijk is geïnspireerd op het Philips Stadion uit de jaren zeventig.”

“Extra toiletten en betere cateringvoorzieningen moeten zorgen voor korte wachtrijen”, vervolgt Van den Boogaart. “We zijn nog met de gemeente in gesprek over de aanvangsdatum, maar ik verwacht dat we volgend seizoen al een flinke start kunnen maken.”

Oranje speelt Nations League-duels in Amsterdam en Eindhoven

Het Nederlands elftal speelt de Nations League-wedstrijden van begin volgend seizoen in het stadion van Ajax en PSV, zo laat de KNVB weten middels een persbericht. Oranje neemt het op 7 september in Eindhoven op tegen Bosnië en Herzegovina en de thuiswedstrijden tegen Duitsland (10 september) en Hongarije (16 november) worden afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

FC Utrecht licht de optie in het contract van Vasilis Barkas

Vasilis Barkas blijft nog minimaal één jaar langer doelman van FC Utrecht, zo bevestigt de club via de eigen kanalen. De club heeft de optie in het contract van de Griek gelicht, waardoor hij nu vastligt tot medio 2025. Gisteren maakten de Domstedelingen al bekend dat Jens Toornstra zijn contract met een jaar verlengd heeft tot de zomer van 2025.

Barkas werd in het seizoen 2022/23 door Utrecht gehuurd van Celtic. In dat seizoen wist hij de club genoeg te overtuigen, waardoor zij hem vorige zomer transfervrij overnamen van de Schotse club. Barkas werd onlangs ook in verband gebracht met Celta de Vigo, maar lijkt het dus voldoende naar zijn zin te hebben in Nederland.

Benefietwedstrijd georganiseerd voor Vitesse

De volgende stap in de crowdfundingsactie om Vitesse bij te staan is aanstaande. Op 14 mei zullen de Vitesse Legends, een team bestaande uit oud-spelers van de club, het in een benefietwedstrijd opnemen tegen FC De Rebellen, een formatie van oud-profs, zo melden de Arnhemmers op X. Niet voor niets is er gekozen voor 14 mei, aangezien op die dag in 1892 Vitesse ontstond.

De wedstrijd zal bestaan uit twee helften van dertig minuten en wordt gespeeld op Papendal. Tickets voor het duel zijn beschikbaar voor het symbolische bedrag van €18,92. Na afloop worden de door voormalig Vitesse-spelers gedragen shirts geveild en vanzelfsprekend gaan alle opbrengsten naar de crowdfunding voor de club.

Onder meer Gertjan Verbeek, Paul Bosvelt, Ricky van den Bergh, Anco Jansen, Diego Biseswar en Andy van der Meijde zullen namens De Rebellen aanwezig zijn, terwijl Glenn Helder, Paul Verhaegh, Ruud Knol, huidig hoofdtrainer Edward Sturing, Nicky Hofs, Tim Cornelisse en Theo Janssen tot de selectie en staf van de Vitesse Legends behoren.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties