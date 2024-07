VZ Kort: Vitesse boekt succes met beroep en krijgt opnieuw uitstel

Vitesse krijgt opnieuw uitstel van beroepscommissie

Vitesse heeft iets langer de tijd om het voortbestaan in orde te maken. De Arnhemmers hebben 'vanwege positieve ontwikkelingen' uitstel gekregen om aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen. Dit volgt op de hoorzitting van woensdag, waar Vitesse toelichtte waarom het in beroep ging tegen het per afgelopen dinsdag intrekken van de proflicentie. De toelichting kon de beroepscommissie bekoren, en dus gloort er weer iets meer hoop aan de horizon in Arnhem.

Met 'positieve ontwikkelingen' wordt de overname van ondernemer Guus Franke bedoeld. Franke sloot net op tijd een deal met Coley Parry, waarbij hij de schulden van Vitesse aan de Amerikaan overnam en vervolgens ook de aandelen. Voor 22 juli moet Vitesse 'een bank, een accountant en een sluitende begroting' kunnen opleveren, wil het de proflicentie behouden.

VS ontslaan Gregg Berhalter na dramatisch verlopen Copa América

De Verenigde Staten moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De USSF – de voetbalbond van het land – heeft Gregg Berhalter namelijk ontslagen na de dramatisch verlopen Copa América, waarbijal na de groepsfase naar huis moest. Berhalter stond zo'n elf maanden aan het roer, na eerder al vier jaar de leiding te hebben gehad over het nationale team van de VS. In maart legde de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en SC Cambuur nog beslag op de CONCACAF Nations League-titel.

Gregg Berhalter has been relieved of his duties, effective immediately » https://t.co/sHi1ss2QDe pic.twitter.com/pkHAiCRGnP — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 10, 2024

Ajax vangt oefenduel met Sint-Truiden half uur eerder aan

De oefenwedstrijd van Ajax tegen Sint-Truiden die dinsdagavond op het programma staat is met een half uur vervroegd. De wedstrijd begint nu om 18.00 uur in plaats van 18.30 uur. In het hele land geldt aan het eind van deze dag code oranje vanwege de kans op hevige onweersbuien en zware windstoten.

Raymond van Meenen verlaat Feyenoord na negen jaar

Raymond van Meenen vertrekt na ruim negen jaar bij Feyenoord. Van Meenen streek in 2015 neer in Rotterdam om als manager van de jeugdopleiding aan de slag te gaan. In 2021 werd hij bovendienen had hij alseen aandeel in de ontwikkeling van vrouwenvoetbal binnen Feyenoord. Van Meenen gaat nu bij de KNVB aan de slag als manager scheidsrechterszaken betaald voetbal.

Geen uitfans bij duels tussen NAC en Willem II komend seizoen

Er zijn komend seizoen geen uitsupporters welkom bij wedstrijden tussen Willem II en NAC Breda. Dat maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. Aanleiding is wangedrag van supporters van beide teams tijdens de ontmoetingen vorig seizoen. Ook toen al was maar de helft van het toegestane aantal uitsupporters welkom.

De burgemeesters van Breda en Tilburg betreuren de situatie, zo zeggen ze. "Het is een stap terug. Graag hadden we gezien dat we dit seizoen, het eerste seizoen dat beide voetbalclubs weer in de Eredivisie spelen, uitpubliek hadden kunnen toestaan. De twaalfde man is immers een essentieel onderdeel van onze voetbalcultuur."

"Helaas heeft een aantal supporters dit onmogelijk gemaakt. Wij nodigen de supporters van beide clubs opnieuw uit om via de veiligheidsorganisatie het gesprek op te starten. Met als doel tot een gezamenlijk plan te komen waarbij we in de toekomst weer uitsupporters kunnen toelaten bij de wedstrijden."

