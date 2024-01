VZ Kort: Trouwe sponsor raakt skybox kwijt door ‘wanstaltig gedrag’

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Trouwe sponsor raakt skybox kwijt door ‘wanstaltig gedrag’

Een directeur van Dijksman Makelaars is zijn skybox bij ADO Den Haag kwijtgeraakt, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. Hij zou zich ‘wanstaltig’ gedragen hebben en al een jaar voor ‘ellende’ zorgen, waardoor de club resolute maatregelen trof. De trouwe sponsor zelf ontkent dat hij iemand heeft uitgescholden of geïntimideerd heeft en vecht het besluit aan. De directeur is al 25 jaar sponsor van de Haagse club.

Zeljko Petrovic gaat aan de slag bij Zrinjski Mostar

Petrovic is de nieuwe trainer van Zrinjski Mostar, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De coach vertrok begin december als assistent van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor en heeft dus in Bosnië een nieuwe uitdaging gevonden. Petrovic tekent bij de tegenstander van de AZ in de groepsfase van de Conference League een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. Zrinjski Mostar staat momenteel op de tweede plaats in de Bosnische competitie met 38 punten uit 18 wedstrijden, 7 punten achter koploper Borac.

André Onana speelt in januari twee wedstrijden in twee dagen

André Onana reist direct na de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur op 14 januari af naar de Afrika Cup om zich te voegen bij de nationale ploeg van Kameroen, zo meldt The Athletic. Dat is de doelman overeengekomen met zijn club en de voetbalbond. Opvallend genoeg speelt Kameroen zijn openingsduel op het eindtoernooi één dag later tegen Guinee. Onana speelt dus twee wedstrijden in twee dagen.

Opvallend genoeg ging Manchester United er afgelopen zomer vanuit dat Onana zich niet langer beschikbaar stelde voor Kameroen toen hij voor vijftig miljoen euro werd overgenomen van Inter. Dat zou helder richting de club zijn gecommuniceerd. The Red Devils respecteren de beslissing van de keeper om terug te keren en zijn land te vertegenwoordigen wel, zo klinkt het. Kameroen treft naast Guinee ook Senegal en Gambia in de groepsfase van de Afrika Cup.

Fans van Sunderland woedend na verbouwing in clubkleuren Newcastle United

Sunderland heeft zich niet geliefd gemaakt bij de eigen fans. Twee dagen voor het FA Cup-treffen met Newcastle United is een lounge in het stadion verbouwd in de clubkleuren van de aartsrivaal. De box was afgehuurd door een groep Newcastle-fans, die meteen besloten de huisstijlkleuren terug te brengen in het interieur.

Sunderland heeft de blunder erkend middels een statement op de clubsite. "We erkennen dat er een ernstige inschattingsfout is gemaakt met betrekking tot de Black Cats Bar", zo valt te lezen in het statement. "Wij bieden onze excuses aan voor de boze reacties van onze fans. Dit sentiment wordt gedeeld door de Clubeigenaarsgroep en de Raad van Bestuur."

Beelden van de box veroorzaakten een storm van boze reacties van de fanatieke aanhang van Sunderland. Eerder ging de club al in de fout door te stellen dat sommige seizoenkaarthouders niet bij het duel aanwezig konden zijn vanwege de 6.000 meereizende Newcastle-fans. Het is voor het eerst in acht jaar dat beide clubs elkaar treffen.

Sunderland rolling out the red carpet for the visiting Newcastle fans. Unforgivable. pic.twitter.com/wv0j4zNwFR — The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 4, 2024

Van de Ven op de weg terug bij Tottenham Hotspur

Micky van de Ven keert op korte termijn weer terug in de selectie van Tottenham Hotspur. De 22-jarige verdediger uit Wormer heeft deze week weer meegetraind, zo laat manager Ange Postecoglou weten tijdens een persconferentie van. “Ik weet niet zeker of hij morgen (vrijdag, red.) al fit is, maar het kan dat hij al bij de selectie zit. Ik ben wel heel blij dat hij weer bij de groep is aangesloten. We moeten heel erg voorzichtig zijn met Micky, maar gelukkig ziet het er weer positief uit voor hem en voor ons.”

Paris Saint-Germain moet sterkhouder achterin rest van het seizoen missen

Milan Skriniar heeft een enkelblessure opgelopen en moet geopereerd worden. De centrumverdediger moet worden geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie voor de Parijzenaars.

Meevaller voor Erik ten Hag

Casemiro en Lisandro Martínez trainen weer mee bij Manchester United. De twee sterkhouders kampten de afgelopen tijd met uiteenlopende blessures, maar zijn sinds woensdag weer op het veld te vinden voor groepstrainingen. De verwachting is dat het duo snel weer inzetbaar is voor manager Erik ten Hag, die extra mogelijkheden in zijn selectie goed kan gebruiken.

Matthijs de Ligt mist training van Bayern vanwege ziekte

Matthijs de Ligt heeft de woensdagtraining moeten laten schieten bij Bayern München, zo laat de Duitse recordkampioen weten. De verdediger kampt met maag- en darmproblemen. Bayern is de tweede seizoenshelft dinsdag begonnen met een openbare training. De ploeg van Thomas Tuchel hervat de Bundesliga over tien dagen met een thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim. Zaterdag staat een oefenwedstrijd tegen FC Basel gepland.

??? Trainingsupdate am Mittwoch: #FCBayern forciert Vorbereitung, Matthijs de Ligt pausiert. — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2024

Volendam maakt melding van contractverlenging Mühren

Robert Mühren heeft zijn contract bij FC Volendam met één seizoen verlengd, waardoor hij nu tot medio 2025 vastligt in het vissersdorp, zo meldt de club. De aanvaller heeft zich daarnaast als ambassadeur verbonden aan Voetbal Volendam, de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Volendam en amateurclub RKAV Volendam.

Real Madrid kan weer beschikken over Güler, Vinícius en Carvajal

Arda Güler, Vinícus Jr. en Carvajal zijn hersteld van een blessure, zo heeft manager Carlo Ancelotti gezegd op een persmoment. De Italiaanse oefenmeester zei ook dat Eduardo Camavinga en Ferland Mendy spoedig worden terugverwacht.

VVV-Venlo grijpt in en zet smaakmaker terug naar beloften

Soulyman Allouch is door VVV-Venlo teruggezet naar de beloftenploeg. De 21-jarige aanvaller, die dit seizoen goed was voor vier goals en drie assists, is door trainer Rick Kruys gestraft, omdat hij meerdere keren te laat was gekomen. Allouch draait de voorbereiding op de tweede seizoenshelft mee bij de beloften. VVV heeft niet bekendgemaakt wanneer Allouch weer aansluit bij de hoofdmacht.

Klopp verliest trouwring bij het juichen en speurt het veld af

Jürgen Klopp was als vanzelfsprekend dolblij met de 4-2 overwinning van Liverpool tegen Newcastle United. De manager vanverloor na afloop bij het juichen op het veld zijn trouwring en moest op zoek. Gelukkig voor de Duitser wist hij zijn ring terug te vinden.

Alexander-Arnold kopieert wondergoal van Roberto Carlos op een haar na

Trent Alexander-Arnold had op nieuwjaarsdag een wonderdoelpunt in gedachten tegen Newcastle United. De rechtsback van Liverpool verraste in de 39ste minuut doelman Martin Dubravka met een schitterende poging vanaf de achterlijn. Het had een herhaling van het bekende doelpunt van oud-Real Madrid-speler Roberto Carlos tegen Tenerife kunnen zijn, maar de bal van Alexander-Arnold ketste via de paal terug het veld in.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties