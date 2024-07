VZ Kort: Peter Bosz wint Rinus Michels Award voor beste trainer Eredivisie

Peter Bosz wint Rinus Michels Award

Peter Bosz heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Daarmee schudt hij René Hake (Go Ahead Eagles), Rogier Meijer (NEC), Joseph Oosting (FC Twente) en Arne Slot (Feyenoord) af.

Voor Bosz was het een uiterst succesvol eerste seizoen bij PSV. Hij wist overtuigend de landstitel te winnen en legde beslag op de Johan Cruijff Schaal. Ook bereikte hij de achtste finales van de Champions League. De award voor beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie ging overigens naar Dick Lukkien van FC Groningen.

Lionel Messi niet tegen Peru

Argentinië kan tijdens het laatste groepsduel op de Copa América met Peru niet beschikken over Lionel Messi. De 37-jarige sterspeler kampt met hamstringklachten, waardoor hij de wedstrijd in Miami moet laten schieten. Bondscoach Lionel Scaloni is tegen Peru ook niet van de partij. De Argentijn is voor één duel geschorst omdat zijn elftal in de vorige wedstrijd tegen Chili te laat terug op het veld was na de rust.

Felix Zwayer krijgt leiding over achtste finale Nederlands elftal

Het Nederlands elftal weet welke scheidsrechter het treffen met Roemenië in goede banen moet leiden. De Duitser Felix Zwayer hanteert de fluit in een van de achtste finales van het toernooi. Het wordt zijn tweede wedstrijd dit EK. Twee keer eerder floot Zwayer een wedstrijd van Oranje, twee keer was dat tegen Frankrijk. Weinig hoopgevend: twee keer ging dat duel verloren: 2-3 (2016) en 1-2 (2023).

Heerenveen presenteert razendsnel nieuwe keeperstrainer

Nog geen 24 uur na de bekendmaking van Ruud Hesps vertrek, heeft sc Heerenveen zijn nieuwe keeperstrainer gepresenteerd. Harmen Kuperus gaat de doelmannen in Friesland onder zijn hoede nemen. De 47-jarige Sneker was de seizoenen 2012/13 en 2014/15 ook al keeperstrainer in het Abe Lenstra Stadion, en heeft voor één jaar getekend. In het verleden bekleedde hij dezelfde functie bij onder meer Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard en het nationale team van Suriname.

Jan Streuer gaat nog een jaar door bij FC Twente

Jan Streuer (73) is ook komend seizoen verbonden aan FC Twente. Hij heeft zijn aflopende contract in Enschede met één jaar verlengd, tot 1 juli 2025. Tussen medio 2020 en medio 2023 was Streuer technisch directeur van Twente, sindsdien is hij als onderdeel van het technisch management betrokken bij de club.

"Ik heb het erg naar mijn zin bij FC Twente en werk prettig samen met de mensen binnen de club. De rol die ik heb bevalt me prima en het is fijn dat we met FC Twente ook in het nieuwe seizoen weer in Europa spelen. De club is ambitieus, dat past bij mij, en ik wil mijn bijdrage blijven leveren", zo laat Streuer weten op de clubwebsite.

Ruud Vormer stopt als voetballer

Ruud Vormer zet na achttien seizoenen profvoetbal een punt achter zijn spelerscarrière. De viervoudig international debuteerde in het seizoen 2006/07 bij AZ en hangt na zijn laatste seizoen met Zulte Waregem nu de schoenen aan de wilgen.

In Nederland kwam Vormer uit voor achtereenvolgend AZ, Roda JC en Feyenoord. Het langst speelde de middenvelder voor Club Brugge. In 2018 werd hij in de Belgische competitie verkozen tot voetballer van het jaar.

