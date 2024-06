VZ Kort: Niet geheel fitte Trauner moet vrezen voor mislopen EK met Oostenrijk

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Trauner slaat opnieuw training Oostenrijk over

Gernot Trauner heeft twee van de vier trainingen van Oostenrijk over moeten slaan. De verdediger volgt, net als bij Feyenoord, een aangepast programma om overbelasting te voorkomen. Dat schrijven verschillende Oostenrijkse media. Trauner is dus niet geblesseerd, maar het is wel de vraag wat zijn fysieke gesteldheid betekent voor zijn kans op een plek in de definitieve selectie.

Bondscoach Ralf Rangnick moet nog drie spelers laten afvallen. Hij heeft nog tot 7 juni om zijn definitieve selectie door te geven bij de UEFA. Indien Trauner wel tot de 26-koppige selectie behoort, dan treft hij op het EK in Duitsland in de groepsfase het Nederlands elftal, Frankrijk en Polen.

Dries Mertens ook komend seizoen bij Galatasaray

Galatasaray gaat het contract van Dries Mertens met een seizoen verlengen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdag via X. De 37-jarige aanvaller hangt zijn schoenen pas na het seizoen 2024/25 aan de wilgen. Galatasaray nam Mertens in de zomer van 2022 transfervrij over van Napoli.

Rick Kruys wordt nieuwe trainer van FC Volendam

FC Volendam gaat Rick Kruys aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt. De gesprekken daarover bevinden zich in de afrondende fase. Kruys was de afgelopen twee seizoenen trainer van VVV-Venlo en kon recent rekenen op interesse van SC Heerenveen, NAC Breda en Almere City.

Bij Volendam wordt Kruys de opvolger van Regillio Simons, die in januari Matthias Kohler opvolgde. Het Andere Oranje speelt komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nadat het afgelopen seizoen zeventiende eindigde in de Eredivisie.

Feyenoord oefent tegen AS Monaco

Feyenoord eindigt de oefencampagne met een traditionele openingswedstrijd in De Kuip. Op woensdag 31 juli komt AS Monaco om 19:30 uur langs, voordat het echte werk begint. Daarmee sluit Feyenoord de voorbereiding af tegen een club die eveneens zal deelnemen aan de Champions League. De Rotterdammers oefenen komende zomer ook tegen FC Dordrecht, KRC Genk, Cercle Brugge en Benfica.

Looking forward, @AS_Monaco! ?? ?? Openingswedstrijd 24-25 ?? 31/07 • 19:30 uur ?? Update oefencampagne: swipe — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 31, 2024

Haris Medunjanin heeft een punt gezet achter zijn loopbaan

Haris Medunjanin heeft besloten een punt te zetten achter zijn lange voetballoopbaan. De 39-jarige creatieveling speelde voor het laatst bij CD Castellón, waar hij met trainer Dick Schreuder promotie bewerkstelligde naar de LaLiga 2, het tweede niveau van Spanje. Ondanks zijn leeftijd had de stilist nog een flink aandeel aan het kampioenschap met negen treffers en zes assists in 31 competitiewedstrijden.

Medunjanin, zestigvoudig international van Bosnië en Herzegovina, kwam in zijn loopbaan eerder uit voor AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, Real Valladolid, Maccabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Coruña, Philadelphia Union, FC Cincinnati en PEC Zwolle. Met de Blauwvingers wist hij twee seizoenen geleden ook promotie te bemachtigen onder Schreuder.

Daichi Kamada vertrekt transfervrij naar Crystal Palace

Fabrizio Romano meldt vrijdagochtend dat Daichi Kamada op het punt staat om Lazio transfervrij te verruilen voor Crystal Palace. De 27-jarige aanvallende middenvelder speelde sinds dit seizoen in Rome, maar kon daar, tot zijn eigen frustratie, niet zijn stempel drukken. Dat lukte hem voorheen wel bij Eintracht Frankfurt.

Desondanks kon Kamada langer aanblijven bij Lazio, maar onderhandelingen omtrent een nieuw contract zijn afgebroken nadat de club niet wilde voldoen aan de eis van een lage ontslagclausule. Crystal Palace is er daardoor als de kippen bij om de transfervrije speler in te lijven. Zo lonkt er voor Kamada een weerzien met Oliver Glasner, de trainer met wie hij bij Eintracht Frankfurt in 2022 de Europa League wist te winnen.

Mohammed Kudus maakt mooiste doelpunt in de Europa League

Mohammed Kudus heeft de prijs voor het mooiste doelpunt van het seizoen in de Europa League gewonnen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van West Ham United maakte dit seizoen furore in Londen en liet ook op het internationale toneel zijn voeten spreken. De goal waarmee hij de prijs heeft gewonnen is een treffer tegen de Duitse opponent SC Freiburg.

De twee clubs stonden tegenover elkaar in de laatste zestien van de Europa League. Nadat de heenwedstrijd met 1-0 werd gewonnen door de Duitsers, klapte West Ham in de return met 5-0 over Freiburg heen. Kudus was zelf verantwoordelijk voor de 4-0 en het slotakkoord, maar met name de eerste van de voormalig Ajacied mocht er wezen. De onvermoeibare Ghanees ontving de bal op zijn eigen helft en begon vervolgens aan een sprint waarin hij drie spelers van Freiburg zijn hielen liet zien, alvorens hij de bal keurig langs doelman Noah Atubolu schoof.

A worthy winner ??@KudusMohammedGH's sensational solo effort wins the #UEL Goal of the Tournament ?? pic.twitter.com/jQDmCReWvL — West Ham United (@WestHam) May 30, 2024

Jude Bellingham en Lamine Yamal vallen in de prijzen in Spanje

Jude Bellingham is dinsdag gekroond tot La Liga's speler van het jaar. De Engelsman rekende in zijn debuutseizoen bij Real Madrid af met een negental andere namen.

Isco (Real Betis), Artem Dovbyk (Girona), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kirian Rodríguez (Las Palmas), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius Júnior, Aleix García (Girona FC) en Alexander Sørloth (Villarreal) grepen allemaal naast de prestigieuze prijs.

Lamine Yamal viel tevens in de prijzen. Het zestienjarige supertalent van FC Barcelona sleepte de talent van het jaar-trofee in de wacht. Hij troefde onder meer teamgenoot Pau Cubarsí, ex-PSV'er Sávio (Girona), Nico Williams (Athletic Club) en Rodrygo (Real Madrid) af.

NAC hoort straf na ongeregeldheden tegen Willem II

NAC Breda moet het in de eerste uitwedstrijd van volgend seizoen zonder supporters doen, zo laat de club dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. In maart verloren de Bredanaars op bezoek bij Roda JC (3-1) waarna aanwezige uitsupporters vuurwerk afstaken en vernielingen aanrichtten.

Niet alleen komt dat de Parel van het Zuiden te staan op een wedstrijd zonder uitsupporters, ook ontvangt NAC tweemaal een geldboete van vijfduizend euro. Eén voor de ongeregeldheden in Kerkrade en één voor het gooien van bekers op het veld na de derby tegen Willem II in december (1-2 nederlaag). In welke competitie NAC deze straf moet ondergaan is nog ongewis, de huidige Keuken Kampioen Divisie-club speelt deze week een tweeluik tegen Eredivisie-ploeg Excelsior Rotterdam om te promoveren.

Clubpsychologe van Almere City vertrekt

Annemieke Zijerveld vertrekt bij Almere City, zo maakt ze bekend via haar X-account. De clubpsychologe kwam dit seizoen in opspraak toen ze bij een radioshow felle kritiek uitte op Maurice Steijn en hem van zwak leiderschap betichtte. Bovendien werd vermoed dat zij met toenmalig assistent-trainer Hedwiges Maduro contact had over de gang van zaken binnen Ajax. Steijn zou later dit seizoen bijfel uithalen naar het tweetal.

“Wat een rit was het en wat hebben we een mooie herinnering gemaakt”, schrijft Zijerveld. “Toen ik twee seizoenen geleden bij de club kwam hadden we het lastig in de Eredivisie en nu heeft de club zich gehandhaafd in de Eredivisie op een prachtige plek dertien. Dat zegt genoeg over de spelers waar ik mee heb gewerkt. Ik voel me bevoorrecht om deze tijd met jullie te hebben doorgebracht.”

Juventus legt 20 miljoen neer en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Juventus heeft de eerste aanwinst voor het volgende seizoen binnen. Michele Di Gregorio maakt voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap naar Turijn, zo meldt Fabrizio Romano. Bij Monza kende de 26-jarige doelman een uitstekend seizoen, met een twaalfde plaats als eindklassering.

De doelman werd ook aan andere clubs gelinkt, maar kiest nu toch voor i Bianconeri. Thiago Motta, die naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer wordt bij Juventus, liet eerder al weten gecharmeerd te zijn van de doelman, die niet opgenomen is in de EK-selectie van Italië.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties