VZ Kort: NEC strikt voormalig medewerker van Arsenal voor jeugdopleiding

NEC strikt met Marcel Lucassen nieuw hoofd voetbalontwikkeling

Marcel Lucassen gaat aan de slag bij NEC als hoofd voetbalontwikkeling. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 61-jarige Lucassen gaat zich richten op de ontwikkeling en begeleiding van trainers en spelers uit de jeugdopleiding. Hiervoor was hij actief als technisch directeur van de voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook was hij in het verleden werkzaam bij de Duitse voetbalbond, Arsenal en de KNVB.

Bayern München neemt na 10 jaar afscheid van Marco Neppe

Bayern München en technisch directeur Marco Neppe hebben hun samenwerking na tien jaar beëindigd. In die tien jaar was hij veelal werkzaam op de scoutafdeling, Neppe wordt ook gezien als de ontdekker van Jamal Musiala en Alphonso Davies, maar vanaf december 2021 was hij actief als technisch directeur bij

Shinji Ono is voor even terug in Rotterdam

Voormalig Feyenoord-middenvelder Shinji Ono is voor even terug in Nederland. De 44-jarige Japanner is afgereisd naar Rotterdam om zondag een heldenontvangst te krijgen voorafgaand aan de Klassieker tegen Ajax. Gido Vader, voormalig perschef en manager Internationale Relaties heeft Ono donderdag ontvangen, zo blijkt uit een foto die hij plaatst op X.

Ruiter (37) zet punt achter carrière: ‘Een moeilijke beslissing’

Robbin Ruiter heeft bekendgemaakt te stoppen met het profvoetbal. De voormalig doelman van FC Utrecht en PSV geeft aan dat het een moeilijke beslissing was om de knoop door te hakken. De doelman zat sinds januari al zonder club, omdat hij vertrok bij FC Nordsjælland. Daar stond hij een maand onder contract, maar was een langer verblijf volgens eigen zeggen niet aanlokkelijk.

De sluitpost brak door bij FC Utrecht, nadat hij zijn carrière bij FC Volendam begon. Daar verdedigde de 37-jarige doelman uiteindelijk vier jaar het doel. Na een kort uitstapje naar Sunderland AFC, keerde Ruijter terug naar Nederland waar hij voor onder andere PSV, Willem II en SC Cambuur uitkwam.

Aké voorlopig niet inzetbaar voor Manchester City

Manager Josep Guardiola kan voorlopig geen beroep doen op Oranje-international Nathan Aké bij Manchester City, zo liet de Spaanse oefenmeester dinsdag weten tijdens een persconferentie van de Engelse topclub. “Hij is geblesseerd en hopelijk komt hij snel terug. Ik weet de herstelduur niet precies, maar de volgende wedstrijden zal hij er niet bij zijn.”

Het EK loopt door zijn blessure geen gevaar voor de 29-jarige Aké, die tijdens de afgelopen interlandperiode een vaste waarde was onder bondscoach Ronald Koeman. De linksbenige verdediger liet zich tijdens het topduel met Arsenal (0-0) al na 26 minuten vervangen door Rico Lewis, nadat hij greep naar zijn kuitspier.

Danny Makkelie fluit zondag Klassieker in De Kuip

De KNVB heeft Danny Makkelie aan Feyenoord - Ajax toegewezen. De scheidsrechter met internationale ervaring wordt ondersteund door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Ingmar Oostrom is de vierde official van dienst komende zondag. Dennis Higler zal het duel op zaterdag tussen PSV en AZ in goede banen leiden.