VZ Kort: NAC Breda hoort straf, uitvak leeg bij mogelijk Eredivisie-rentree

NAC Breda moet het in de eerste uitwedstrijd van volgend seizoen zonder supporters doen, zo laat de club dinsdagochtend weten via de officiële kanalen. In maart verloren de Bredanaars op bezoek bij Roda JC (3-1) waarna aanwezige uitsupporters vuurwerk afstaken en vernielingen aanrichtten.

Niet alleen komt dat de Parel van het Zuiden te staan op een wedstrijd zonder uitsupporters, ook ontvangt NAC tweemaal een geldboete van vijfduizend euro. Eén voor de ongeregeldheden in Kerkrade en één voor het gooien van bekers op het veld na de derby tegen Willem II in december (1-2 nederlaag). In welke competitie NAC deze straf moet ondergaan is nog ongewis, de huidige Keuken Kampioen Divisie-club speelt deze week een tweeluik tegen Eredivisie-ploeg Excelsior Rotterdam om te promoveren.

Clubpsychologe van Almere City vertrekt

Annemieke Zijerveld vertrekt bij Almere City, zo maakt ze bekend via haar X-account. De clubpsychologe kwam dit seizoen in opspraak toen ze bij een radioshow felle kritiek uitte op Maurice Steijn en hem van zwak leiderschap betichtte. Bovendien werd vermoed dat zij met toenmalig assistent-trainer Hedwiges Maduro contact had over de gang van zaken binnen Ajax. Steijn zou later dit seizoen bijfel uithalen naar het tweetal.

“Wat een rit was het en wat hebben we een mooie herinnering gemaakt”, schrijft Zijerveld. “Toen ik twee seizoenen geleden bij de club kwam hadden we het lastig in de Eredivisie en nu heeft de club zich gehandhaafd in de Eredivisie op een prachtige plek dertien. Dat zegt genoeg over de spelers waar ik mee heb gewerkt. Ik voel me bevoorrecht om deze tijd met jullie te hebben doorgebracht.”

Juventus legt 20 miljoen neer en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Juventus heeft de eerste aanwinst voor het volgende seizoen binnen. Michele Di Gregorio maakt voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap naar Turijn, zo meldt Fabrizio Romano. Bij Monza kende de 26-jarige doelman een uitstekend seizoen, met een twaalfde plaats als eindklassering.

De doelman werd ook aan andere clubs gelinkt, maar kiest nu toch voor i Bianconeri. Thiago Motta, die naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer wordt bij Juventus, liet eerder al weten gecharmeerd te zijn van de doelman, die niet opgenomen is in de EK-selectie van Italië.

