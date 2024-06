VZ Kort: Marokkaanse editie van de Afrika Cup 2025 verplaatst naar begin 2026

WK voor clubs zit Marokkaanse editie van de Afrika Cup in de weg

De Afrika Cup van 2025 zal pas begin 2026 van start gaan. Reden daarvoor is de nieuwe versie van het WK voor clubteams, dat tussen 15 juni 2025 en 13 juli 2025 zal plaatsvinden in de Verenigde Staten. De Afrika Cup van 2025, die wordt georganiseerd door gastland Marokko, gaat pas in januari 2026 van start.

Robin van Persie en Hedwiges Maduro geslaagd voor diploma

Robin van Persie en Hedwiges Maduro zijn geslaagd voor de opleiding Voetbalcoach 5, voorheen de UEFA Pro-opleiding. Dat maakt de KNVB bekend. Het tweetal beschikt nu officieel over het hoogste trainersdiploma en mag daardoor als hoofdcoach aan de slag.

Dat komt goed uit, aangezien zowel Van Persie als Maduro al een baan als eindverantwoordelijke te pakken heeft. Eerstgenoemde zwaait volgend seizoen de scepter bij sc Heerenveen, terwijl Maduro terugkeert bij Almere City FC.

Ook Corina Dekker, Tim Bakens, Melvin Boel, Sander Duits, Patrick Greveraars, Kenneth Goudmijn, Nicky Hofs, Michel Kreek, Edwin Linssen, Ruben den Uil en Henri van der Vegt zijn geslaagd. Na Vera Pauw, Hesterine de Reus, Sarina Wiegman en Jessica Torny is Dekker nu de vijfde vrouw die in het bezit is van het hoogste trainersdiploma.

Melvin Boel gaat aan de slag bij FC Dordrecht

Melvin Boel wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht, zo meldt Mikos Gouka namens het. De 37-jarige oefenmeester vertrekt deze zomer bij Feyenoord, waar hij jarenlang actief was en sinds de zomer van 2022 de leiding had over het beloftenelftal.

Boel wordt de opvolger van Michele Santoni, die naar het Italiaanse Triestina vertrekt. Die club komt uit op het derde niveau. De Italiaan stond liefst 119 wedstrijden aan het roer bij de Schapekoppen. “Ik heb drie jaar lang een ontzettend fijne samenwerking gehad met Michele”, laat algemeen directeur Hans de Zeeuw optekenen.

“Daarom vind ik het ook zo vervelend dat hij nu vertrekt. Desondanks begrijp ik Michele en gun ik hem deze stap van harte. Namens iedereen bij FC Dordrecht wil ik hem ook veel succes wensen bij dit volgende hoofdstuk in zijn carrière.”

Trauner slaat opnieuw training Oostenrijk over

Gernot Trauner heeft twee van de vier trainingen van Oostenrijk over moeten slaan. De verdediger volgt, net als bij Feyenoord, een aangepast programma om overbelasting te voorkomen. Dat schrijven verschillende Oostenrijkse media. Trauner is dus niet geblesseerd, maar het is wel de vraag wat zijn fysieke gesteldheid betekent voor zijn kans op een plek in de definitieve selectie.

Bondscoach Ralf Rangnick moet nog drie spelers laten afvallen. Hij heeft nog tot 7 juni om zijn definitieve selectie door te geven bij de UEFA. Indien Trauner wel tot de 26-koppige selectie behoort, dan treft hij op het EK in Duitsland in de groepsfase het Nederlands elftal, Frankrijk en Polen.

Dries Mertens ook komend seizoen bij Galatasaray

Galatasaray gaat het contract van Dries Mertens met een seizoen verlengen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdag via X. De 37-jarige aanvaller hangt zijn schoenen pas na het seizoen 2024/25 aan de wilgen. Galatasaray nam Mertens in de zomer van 2022 transfervrij over van Napoli.