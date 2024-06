VZ Kort: Leicester City presenteert opvolger van naar Chelsea vertrokken Maresca

Steve Cooper nieuwe manager van Leicester City

Leicester City heeft met Steve Cooper een opvolger van de naar Chelsea vertrokken Enzo Maresca aangesteld. De 44-jarige manager heeft een contract tot medio 2027 getekend bij

De Welshman werd eind december ontslagen bij Nottingham Forest, nadat hij daar 107 wedstrijden langs de lijn stond. “Ik ben ontzettend trots om aangesteld te worden als nieuwe manager van Leicester City”, laat Cooper optekenen op de website van de Engelsen.

“Dit is een fantastische club met een rijke historie en gepassioneerde supporters. Ik heb veel zin om te gaan werken met zo’n getalenteerde groep spelers en kijk ernaar uit om onze doelstellingen te gaan behalen in de Premier League.”

Frankrijk - Nederland onder leiding van Anthony Taylor

Het tweede groepsduel van Oranje tegen Frankrijk staat onder leiding van Anthony Taylor. De Britse arbiter is door de UEFA aangewezen als leidsman voor de absolute kraker in speelronde 2. Taylor is geen onbekende van het Nederlands elftal. Hij had tevens de leiding in 2018, toen Oranje in De Kuip met 2-0 wist te winnen van Frankrijk in de Nations League.