VZ Kort: KNVB zet streep door bekerduel tussen Hercules en SC Cambuur

Bekerwedstrijd tussen Hercules en SC Cambuur afgelast wegens weersomstandigheden

De achtste finale tussen Hercules en SC Cambuur is donderdagavond op het laatste moment afgelast. “Vanwege de winterse weersomstandigheden van de afgelopen dagen en de invloed daarvan op het veld van Sportpark Zoudenbalch kon de veiligheid van de spelers niet gewaarborgd worden”, aldus de KNVB in een verklaring. De bond hoopt snel met een nieuwe datum te komen.

Dennis Higler krijgt de leiding over bekerkraker Feyenoord – PSV

Dennis Higler is door de KNVB aangesteld om Feyenoord – PSV in goede banen te leiden. Joost van Zuilen en Rens Bluemink zullen hem assisteren. Marc Nagtegaal fungeert als vierde official, terwijl Clay Ruperti de VAR van dienst is. Hij wordt bijgestaan door Stefan de Groot.

Higler floot dit seizoen de competitiewedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord (2-1). De arbiter zag toen een overtreding van Robin Pröpper op Santiago Gimenez in het zestienmetergebied over het hoofd, waardoor de bal niet op de stip ging. De KNVB heeft Feyenoord even later laten weten dat dat een foutieve beslissing was en de Rotterdammers een penalty hadden moeten krijgen.

De scheidsrechter floot de duels van PSV met RKC Waalwijk (0-4 winst), Sparta Rotterdam (0-4 zege) en AZ (0-4 overwinning). Higler was dit seizoen tot dusver bij tien Eredivisie-wedstrijden de arbiter. Daarin gaf hij 27 gele kaarten en 1 rode kaart. Vier keer legde Higler de bal op de stip. Het duel tussen Feyenoord en PSV begint volgende week woensdag om 20:00 uur in De Kuip.

AZ schuift Jan Sierksma door naar het eerste elftal

Jan Sierksma wordt assistent van hoofdtrainer Maarten Martens bij AZ, zo laat de club uit Alkmaar weten via de officiële kanalen. De 39-jarige oefenmeester uit Dokkum was bij Jong AZ al de rechterhand van de Belgische coach. Donderdag stond het duo tijdens de training al voor de groep bij de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Technisch directeur Max Huiberts gaf donderdag tegenover Voetbal International meer uitleg over het ontslag van Pascal Jansen. “Dit was geen beslissing op basis van één wedstrijd. In de winterstop hebben we Pascal aangegeven dat we ons zorgen maakten over de neergaande lijn. Zoals we altijd met hem in gesprek zijn geweest. We verwachtten een opgaande lijn in de tweede seizoenshelft, maar daar was tegen FC Twente en Quick Boys geen sprake van.”

Wedstrijd tussen VVV-Venlo en ADO Den Haag afgelast

Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen VVV-Venlo en ADO Den Haag gaat vrijdagavond niet door wegens de weeromstandigheden in Limburg. “Vanwege de vorst en sneeuwval van de afgelopen dagen is het veld van het Covebo Stadion - De Koel – onbespeelbaar”, laat de KNVB weten. Het duel wordt op korte termijn opnieuw ingepland.

Thomas raakt opnieuw zwaar geblesseerd en komt dit seizoen niet meer in actie

Het seizoen van Ryan Thomas zit erop, zo meldt PEC Zwolle via de officiële kanalen. De 29-jarige middenvelder van de Zwollenaren heeft een zware knieblessure opgelopen en moet onder het mes. Thomas kwam deze jaargang zeven keer uit voor de huidige nummer tien van de Eredivisie.

?? Slecht nieuws: Ryan Thomas heeft een knieblessure opgelopen en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Steun Ryan met een ?? in de comments.#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) January 17, 2024

Het is niet de eerste zware blessure voor Thomas in zijn carrière. Eind 2015 raakte hij eveneens geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij 228 dagen aan de kant stond. De achttienvoudig international stapte in de zomer van 2018 over naar PSV, maar daar ging het enkele weken na zijn komst eveneens mis.

Een zware knieblessure hield hem toen een volledig jaar aan de zijlijn. Thomas miste daardoor 52 wedstrijden van de Eindhovenaren. Begin 2021 ontbrak hij vier maanden wegens een enkelblessure en een half jaar later raakte hij wéér geblesseerd aan zijn knie. Dat koste hem toen 445 dagen om te herstellen.

Bekerwedstrijden afgelast in België door hevige sneeuwval

De kwartfinales in de Belgische beker tussen OH Leuven - Royal Antwerp en Union Sint-Gillis - RSC Anderlecht gaan woensdagavond niet door. Reden is de hevige sneeuwval waar België door geteisterd wordt. Door de afgelastingen staat de organisatie van de Croky Cup voor een flinke uitdaging, daar volgende week de halve finales gepland stonden.

Leuven - Antwerp wordt nu gespeeld op woensdag 24 januari. De Brusselse derby tussen Union - Anderlecht schuift op naar donderdag 25 januari. De halve finales kunnen daardoor niet plaatsvinden volgende week en worden nu afgewerkt op 6, 7 en 8 februari. Club Brugge is als enige al zeker van de halve finale. De vierde kwartfinale gaat tussen KV Oostende en RWDM. Die wedstrijd kan wel doorgaan woensdagavond.

Duitse voetbalwereld in rouw om plotseling overlijden Kay Bernstein

Kay Bernstein, voorzitter van Hertha BSC, is dinsdagmiddag plotseling overleden. De voorzitter, die voor zijn aanstelling lid was van de harde kern van de club, werd slechts 43 jaar oud. "De hele club is verbijsterd en diep bedroefd", schrijft Hertha op de clubkanalen.

Sarina Wiegman verlengt contract tot 2027

Sarina Wiegman heeft haar contract als hoofdtrainer van het nationale vrouwenelftal van Engeland verlengd, zo maakt de FA dinsdagochtend bekend. De coach ligt nu tot het WK van 2027 vast bij de. "Als ik naar de toekomst kijk, hebben we nog onafgemaakte zaken en ik weet dat we tot nog meer in staat zijn, ook al zal niets gemakkelijk zijn", aldus Wiegman.

Ze staat sinds 2021 aan het roer bij de Engelse vrouwen en won met de ploeg het EK van 2022 en werd afgelopen jaar tweede op het WK, nadat in de finale werd verloren van Spanje. "Het voelt heel bijzonder om een rol te mogen spelen in zulke mooie momenten."

Scaloni blijft aan als bondscoach van Argentinië

Lionel Scaloni blijft aan als bondscoach van Argentinië, zo meldt de voetbalbond van dat land. De bondscoach won in 2022 het WK in Qatar, maar hintte daarna op een afscheid. Na een gesprek op het hoofdkantoor blijft Scaloni toch aan. Hij gaat Argentinië naar de eindoverwinning op de Copa América proberen te loodsen komende zomer.