VZ Kort: KNVB maakt programma voor de halve finales bekend

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Programma voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker bekend

Het programma voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker is bekendgemaakt door de Nederlandse voetbalbond. Feyenoord is gekoppeld aan FC Groningen in het bekertoernooi en de wedstrijd om een plek in de finale wordt gespeeld op donderdag 29 februari om 20:00 uur in De Kuip.

De winnaar van de eerst gelote halve finale zal in de finale op papier thuis spelen tegen de winnaar van de andere halve finale tussen SC Cambuur en NEC. Die wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 27 februari om 20:00 uur. De aanstelling van de scheidsrechters wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Ajax zwaait zondag Edson Álvarez uit

Ajax neemt komende zondag afscheid van Edson Álvarez, zo meldt. De 26-jarige middenvelder werd afgelopen zomer voor liefst 38 miljoen euro verkocht aan West Ham United. Komende zondag wordt Álvarez voor de aftrap tegen NEC in de Johan Cruijff ArenA in het zonnetje gezet.

Álvarez kwam in de zomer van 2019 naar Amsterdam toe. Met Ajax werd de Mexicaan tweemaal landskampioen en eenmaal bekerwinnaar. In totaal speelde Álvarez 147 wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists.

Andries Jonker maakt selectie van Oranje Leeuwinnen bekend

Bondscoach Andries Jonker heeft de selectie van de Oranje Leeuwinnen voor de halve finale in de Nations League tegen Spanje bekendgemaakt. Vivianne Miedema, die even een twijfelgeval was wegens knieklachten, is gewoon van de partij. Jill Roord ontbreekt wegens een zware kruisbandblessure. Romée Leuchter en Shanice van de Sanden zijn wel opgeroepen door Jonker.

Andries Jonker maakt selectie voor de Nations League bekend! — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2024

Het duel tussen Nederland en Spanje wordt gespeeld op vrijdag 23 februari om 21.00 uur. De ploeg van Jonker is nog altijd in de race om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van deze zomer. De landen die de finale van de Nations League bereiken kwalificeren zich automatisch voor de Spelen. De Oranje Leeuwinnen zijn dus nog één overwinning verwijderd.

Portugese leidsman bij Conference League-duel Ajax

Het duel in de Conference League tussen Ajax en Bodø/Glimt van komende donderdag wordt in goede banen geleid door António Nobre, zo heeft de UEFA bekendgemaakt. De Portugese leidsman is geen onbekende voor de Amsterdammers, daar hij vorig jaar nog als vierde man fungeerde bij het Champions League-duel met Liverpool. Ajax neemt het donderdag in eigen huis op tegen Bodø/Glimt, volgende week volgt de return in Noorwegen.

Blessure van Álvaro Morata valt mee

Atlético Madrid hoeft Álvaro Morata minder lang te missen dan gedacht. De spits vanmoest zondag met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure van het veld tegen Sevilla (1-0 verlies), maar hoeft maar een paar weken toe te kijken. Memphis Depay, die in het veld kwam als Morata's vervanger, lijkt zich klaar te mogen maken voor veel speeltijd.

Real Madrid speelt in de komende weken zonder Jude Bellingham

Trainer Carlo Ancelotti kan zeker twee weken niet beschikken over de geblesseerde Jude Bellingham. In het gewonnen duel met Girona (4-0) was de middenvelder tweemaal trefzeker, maar hij moest vroegtijdig naar de kant na een harde tackle van Pablo Torre. De club laat via de officiële kanalen weten dat Ancelotti in de return van het tweeluik met RB Leipzig in de Champions League weer over Bellingham denkt te kunnen beschikken.

Borussia Dortmund kan weer beschikken over belangrijk vijftal

Borussia Dortmund heeft vijfmaal goed nieuws ontvangen uit de ziekenboeg. Trainer Edin Terzic kan voor het duel met SC Freiburg weer beschikken over Gregor Kobel, Julian Ryerson, Marco Reus, Julian Brandt en Karim Adeyemi. Dortmund beschikt zo over een vrijwel fitte selectie vrijdag.

Alleen Jadon Sancho is nog een twijfelgeval; de langdurig geblsseerde Felix Nmecha en Afrika Cup-ganger Sébastien Haller ontbreken sowieso. Haller is waarschijnlijk wel op tijd terug voor de eerste ontmoeting met PSV. Die vindt op 20 februari plaats in Eindhoven; Ivoorkust speelt op 11 februari de Afrika Cup-finale tegen Nigeria.

Eredivisie keert terug op Japanse televisie

De Eredivisie is de komende anderhalf jaar live te zien in Japan. De betaalzender FujiTV heeft de rechten verworven om tot en met het seizoen 2024/25 wedstrijden van Nederlandse bodem uit te zenden. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekend. Tussen 2016 en 2020 had de Japanse betaalzender ook al de rechten van de Eredivisie in handen.

Het nieuwe contract gaat vanaf vrijdag 16 februari in. Momenteel spelen er met Yukinari Sugawara (AZ), Ayase Ueda (Feyenoord), Koki Ogawa, Kodai Sano (beiden NEC), Koki Saito en Shunsuke Mito (beiden Sparta Rotterdam) zes spelers in de Eredivisie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties