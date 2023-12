VZ Kort: Internazionale weet sterkhouder langer te behouden

Henrikh Mkhitaryan gaat zijn contract bij Internazionale verlengen

Henrikh Mkhitaryan en Internazionale hebben een nieuwe overeenkomst gesloten, waardoor de 34-jarige middenvelder uit Armenië tot medio 2025 in Stadio Giuseppe Meazza zal spelen. Dat nieuws brengt transfermarktexpert Fabrizo Romano maandag via X.

Mkhitaryan is dit jaar een vaste waarde in het elftal van trainer Simone Inzaghi. De 94-voudig international kwam al 1.710 minuten in actie, verdeeld over 23 optredens. Daarin was Mkhitaryan goed voor twee doelpunten en vijf assists.

PSV oefent tijdens trainingskamp in Spanje tegen Heracles Almelo en Hamburger SV

PSV gaat tijdens het trainingskamp in Spanje twee oefenwedstrijden afwerken, zo maakt de club zondag bekend. De Eindhovense club verblijft van 2 tot 8 januari is de Andalusische kustplaats Estepona en speelt zijn oefenduels in het dertig kilometer noordelijker gelegen Marbella.

Daar is op zondag 7 januari om 13:00 uur Heracles Almelo de tegenstander. Het duel met de competitiegenoot vindt plaats achter gesloten deuren. Later op de dag, om 16:30 uur, neemt de ploeg van Peter Bosz het op tegen Hamburger SV. Beide wedstrijden duren negentig minuten en worden rechtstreeks uitgezonden door de DPG Media (ED en AD).

Virgil van Dijk vraagt woedend aan scheidsrechter: 'Heb je gezopen!?'

Virgil van Dijk had zaterdagavond een opmerkelijk onderonsje met scheidsrechter Chris Kavanagh. De verdediger van Liverpool was het totaal oneens met een beslissing van de arbiter om een vrije trap aan Arsenal toe te kennen. Van Dijk vroeg in woord en gebaar of de scheidsrechter misschien gezopen had...

Bizarre blessure bij Liverpool na botsing tussen Tsimikas en Klopp

Konstantinos Tsimikas is aan het eind van de eerste helft geblesseerd uitgevallen in de topper tegen Arsenal. De linksback van Liverpool werd bij een duel met Bukayo Saka de zijlijn over geduwd en botste merkwaardig genoeg op zijn eigen manager Jürgen Klopp. Tsimikas werd vervangen door Joe Gomez.

Konstantinos Tsimikas krijgt een duw van Saka en haalt zijn trainer Jürgen Klopp onderuit. De Griek valt echter verkeerd en moet vroegtijdig het veld verlaten ?? ??????? ??????? ? ?? Liverpool ????. Arsenal ?? Nu live!#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVARS pic.twitter.com/lsK4YYcze1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

Clubicoon Theo Janssen verlengt contract bij Vitesse met twee jaar

Theo Janssen heeft zijn contract bij Vitesse met twee seizoenen verlengd, waardoor het clubicoon nu tot medio 2026 vastligt in Arnhem. De 42-jarige oud-middenvelder werd na het vertrek van Phillip Cocu, die hij assisteerde, teruggezet naar de jeugdopleiding, maar besloot daarna gewoon aan te blijven.

Janssen, die eerder al de trainer was van Vitesse Onder 18, blijft nu actief in de Vitesse Voetbal Academie. “Er ligt een bijzondere periode achter me. Ik ben ontzettend blij dat ik weer volop aan de slag kan bij de club”, laat hij optekenen op de clubsite. “Ik ben altijd bij de jeugd actief geweest en vind het fijn om daar weer terug te kunnen keren.”

Duel tussen De Graafschap en Jong PSV afgelast wegens zware regenval

De Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen De Graafschap en de beloften van PSV gaat vrijdagavond niet door. Het veld op Stadion De Vijverberg is onbespeelbaar geworden door de overvloedige regenval. De KNVB maakt spoedig een nieuwe speeldatum bekend.

'Ole Gunnar Solskjaer onderhandelt met Turkse topclub'

Ole Gunnar Solskjaer is serieus in beeld als nieuwe trainer van Besiktas. De Turkse grootmacht onderhandelt na het ontslag van Riza Çalimbay met de voormalig hoofdcoach van Manchester United over een dienstverband, zo melden diverse Turkse media. Solskjaer kan in Istanbul voor anderhalf jaar tekenen. Besiktas staat zeer teleurstellend vijfde in de Süper Lig, op een straatlengte achterstand van koplopers Fenerbahçe en Galatasaray.

Santiago Gimenez krijgt eigen documentaire in 2024

Er gaat in 2024 een documentaire verschijnen over Santiago Gimenez, zo onthult Feyenoord vrijdag op X. “One for your 2024 watchlist: GIMENEZ. Coming soon”, luidt het bijschrift van de Rotterdammers bij de poster van de documentaire. Feyenoord maakte eerder al eens een documentaire over Marcos Senesi.

One for your 2024 watchlist: ?? ??????????????. Coming soon. pic.twitter.com/3GmDTwfmdQ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 22, 2023

De 22-jarige spits heeft een uiterst succesvol jaar achter de rug. Gimenez pakte de landstitel met Feyenoord en bezorgde Mexico de Gold Cup met een doelpunt in de 88ste minuut van de finale tegen Panama (1-0). De linkspoot gaat de winterstop in als gedeeld topscorer van de Eredivisie. Gimenez en Vangelis Pavlidis (AZ) staan beiden op achttien treffers.

PSV stelt oudgediende aan als ambassadeur in de Verenigde Staten

PSV heeft DaMarcus Beasley aangesteld als ambassadeur in de Verenigde Staten, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De koploper van de Eredivisie heeft met Sergiño Dest, Malik Tillman, Ricardo Pepi en technisch directeur Earnest Stewart meerdere mensen met Amerikaanse roots onder contract staan en ziet daardoor nieuwe kansen ontstaan.

“Amerikaanse bedrijven tonen steeds meer interesse in de florerende Brainport regio”, licht commercieel directeur Frans Janssen toe op de website van PSV. “Als verbinder van het zakelijke zuiden willen wij inspelen op die trend. We denken dat in de VS mogelijkheden liggen om niet alleen commercieel actiever te zijn, maar ook om onze fanbase er verder te vergroten.”

“Beasley gaat zich de komende periode als ambassadeur actief inzetten om PSV te promoten in zijn vaderland”, valt te lezen op de website. Hoe de werkzaamheden van de oud-linksback er precies uit gaan zien wordt niet duidelijk.

De inmiddels 41-jarige Amerikaan, die 126 interlands achter zijn naam heeft staan, speelde tussen 2004 en 2007 exact tachtig wedstrijden voor PSV. Hij was onlangs toeschouwer bij PSV – sc Heerenveen en bracht ook een bezoek aan De Herdgang.

AZ Onder 19 hoort zware tegenstander in volgende ronde van Youth League

AZ Onder 19 is in de volgende ronde van de Youth League gekoppeld aan de beloften van Atlético Madrid. Dat heeft de UEFA vrijdagochtend bevestigd. De wedstrijd op het AFAS Trainingscomplex wordt op woensdag 7 februari om 16:00 uur gespeeld.

Het team van Fernando Torres werd tweede in de groepsfase, waar het onder meer twee keer Feyenoord trof. Titelhouder AZ, dat in de groepsfase een monsterscore neerzette tegen Klaipeda FM (12-0), verzekerde zich voor het derde seizoen op rij van overwintering in de Youth League.

