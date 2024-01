VZ Kort: Harde spreekkoren in Engeland, waar fans helemaal klaar zijn met Rooney

In VZ Kort houdt Voetbalzone je op de hoogte van alle nieuwtjes in de (inter)nationale voetbalwereld.

Supporters van Birmingham City zijn helemaal klaar met Wayne Rooney

Als het aan de fans van Birmingham City ligt, wordt Wayne Rooney ontslagen. De ploeg van de oud-topaanvaller ging op nieuwjaarsdag kansloos onderuit tegen Leeds United (3-0), tot afgrijzen van de meegereisde uitfans. "Wayne Rooney,", klonk het op Elland Road.

“Wayne Rooney, get out of our club… ??”



Birmingham fans have had enough, they want him gone, after yet another defeat. They lost 3-0 away at Leeds today. #BCFC pic.twitter.com/pbKvrc5gKT — Football Away Days (@FBAwayDays) January 1, 2024

Rooney nam op 11 oktober 2023 het roer over bij Birmingham van de ontslagen manager John Eustace, maar kreeg de ploeg uit de Championship geenszins aan de praat. Toen Rooney begon stond Birmingham nog zesde, nu staat de ploeg twintigste (van de 24 deelnemers) en dreigt degradatie. Rooney won slechts twee van de vijftien wedstrijden onder zijn leiding.

Feyenoord raakt Ramiz Zerrouki definitief kwijt aan Afrika Cup

Djamel Belmadi, de bondscoach van Algerije, heeft Ramiz Zerrouki geselecteerd voor de Afrika Cup. De 25-jarige Feyenoorder neemt het met zijn land, dat ook onder anderen Riyad Mahrez en Ismaël Bennacer meeneemt, in de groepsfase op tegen Angola, Burkina Faso en Mauritanië.

De Afrika Cup duurt van 13 januari tot en met 11 februari en wordt georganiseerd in Ivoorkust. Zerrouki, die 28 interlands voor Algerije achter zijn naam heeft staan, speelde pas één wedstrijd op een eindtoernooi: het verloren duel met Ivoorkust (3-1) op de Afrika Cup van 2022.

Kudus met Ghana naar Afrika Cup; Partey grote afwezige

Mohammed Kudus is door Ghana geselecteerd voor de Afrika Cup. De 23-jarige aanvaller annex middenvelder is aan een uitstekend seizoen bezig bij West Ham United en gaat voor het eerst in zijn carrière naar de Afrika Cup. De ex-Ajacied was bij de vorige editie – in 2022 – geblesseerd aan zijn ribben en kwam daardoor geen minuut in actie.

??Our #BlackStars for the AFCON ???? ????? Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire ?????? #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw — ???? Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024

Thomas Partey van Arsenal ontbreekt in de selectie van Ghana. De middenvelder van Arsenal kampt dit seizoen met een lies- en hamstringblessure en miste daardoor al achttien wedstrijden van the Gunners. De 45-voudig international blijft achter in Londen om verder te werken aan zijn herstel.

Amadou Haidari opent eigen ziekenhuis in geboorteland Mali

Amadou Haidara heeft zijn winterstop besteed aan een wel heel mooi maatschappelijk doel. De middenvelder van RB Leipzig opende zaterdag een gezondheidscentrum in Kéla, de geboorteplaats van zijn vader. Haidara werd woensdag ontvangen door de Minister van Jeugd, Sport en Onderwijs. De bouw van het ziekenhuis duurde ruim een jaar en is gefinancierd door de eigen stichting van de voetballer.

?????? Kela, Mali, Amadou Haidara offre un centre de santé d’une valeur de 36 millions Amadou Haidara, a été accueilli ce samedi 30 décembre en héros à Kela. Dans cette localité située à un peu plus de 100 kilomètres de Bamako, ce n’est pas en vainqueur de coupe d’Allemagne… pic.twitter.com/0hM4SMBuqL — Sport News Africa (@snewsafrica) December 30, 2023

Ajax oefent volgende week tegen Hannover 96

Ajax reist volgende week af naar Spanje voor het winterse trainingskamp. De Amsterdammers oefenen op 7 januari om 13:00 uur tegen Hannover 96, dat momenteel achtste staat in de 2. Bundesliga. De wedstrijd in Cádiz zal live te volgen zijn op het kanaal van

Nuri Sahin keert als assistent-trainer terug bij Borussia Dortmund

De 35-jarige Duitse Turk voegt zich als assistent bij de technische staf van trainer Edin Terzic. Sahin speelde als voetballer bijna vijftien jaar vooren gaat zijn nieuwe functie samen uitvoeren met oud-speler Sven Bender. Sahin verlaat het Turkse Antalyaspor, waar hij als hoofdtrainer in dienst was. De Duitse media verwachten dat de voormalig Feyenoord-huurling Terzic op termijn gaat opvolgen in het Signal Iduna Park.

Lisandro Martínez is op de weg terug bij Manchester United

Via de clubkanalen geeft de voormalig verdediger van Ajax een update over zijn blessure. “Het gaat goed met mij, echt waar. Mijn herstel verloopt fantastisch, maar we moeten geduldig zijn. Het gaat zoals ik wil. Ik voel me sterk”, aldus de 25-jarige verdediger van United.

Martínez is nog altijd blij met zijn transfer naar Manchester. “Je moet dankbaar zijn. Kijk naar deze plek, naar dit logo. Kijk naar het stadion, de mensen, de passie. Je moet voor je mensen vechten, voor iedereen. Als ik eraan denk, voel ik gelijk weer veel emoties. Het is heel belangrijk voor mij.” Martínez raakte eind september geblesseerd aan zijn voet, moest zelfs onder het mes en miste daardoor al 21 wedstrijden bij the Red Devils.

Guardiola vreest lange absentie van steunpilaar: 'Het ziet er niet goed uit'

Josep Guardiola vreest John Stones voor langere tijd te moeten missen bij Manchester City. De 29-jarige centrumverdediger viel woensdag vlak voor rust uit in het duel met Everton (1-3) en lijkt een enkelblessure te hebben opgelopen.

"Het ziet er niet goed uit, maar we gaan het zien", zei Guardiola er achteraf over. Stones miste dit seizoen al tal van duels door heupklachten. Vooralsnog kwam de Engelsman dit seizoen tot dertien optredens, verdeeld over alle competities.

Storm Gerrit gooit roet in het eten van duel Rangers

Rangers zou woensdagavond eigenlijk moeten aantreden tegen Ross County, maar er kan een streep door dat duel heen. In Schotland woedt storm Gerrit over het vasteland en hoewel het veld ondanks de omstandigheden prima bespeelbaar is, kan de wedstrijd toch geen doorgang vinden.

Opponent Ross County kan de reis naar Glasgow namelijk niet maken. De wegen liggen er dusdanig slecht bij, dat de ploeg het advies gekregen heeft van de bustocht af te zien. Het bestuderen van de beelden van de Schotse wegen leidt tot één conclusie: daar valt wat voor te zeggen.

Update #A9 A9 at Drumochter still got heavy Snow, Traffic at standstill, A9 Closed at Drumochter, Resources trying to clear snow #DriveSafe @trafficscotland pic.twitter.com/H3ZQUgf2MP — BEAR NW Trunk Roads (@NWTrunkRoads) December 27, 2023

Bernd Leno onder vuur na duwen ballenjongen

Bernd Leno is onder vuur komen te liggen in Engeland. Aanleiding is een duw aan een ballenjongen dinsdag tijdens de uitwedstrijd tegen Bournemouth (3-0). De Duitser bood al snel zijn excuses aan, maar volgens velen was het kwaad toen al geschied.

Fulham keek op het moment van het incident tegen een 2-0 achterstand aan. In een poging het spel snel te hervatten reageerde Leno zijn frustratie af op de ballenjongen die de bal in het spel moest brengen. Het jongetje bekeek het restant van de wedstrijd vanaf de tribune in het Vitality Stadium.

????| Bernd Leno pushes the ball boy away… pic.twitter.com/tYAe60Ri1X — CentreGoals. (@centregoals) December 26, 2023

"Stel je voor dat dit je eigen kind is. Leno is een regelrechte schande", schrijft een fan op X. "Wat een idioot. Dit kun je gewoon niet maken tegenover een ballenjongen." Volgens Marco Silva, manager van Fulham, was het geen duw. "Hij raakte de ballenjongen alleen aan."

Oranje Leeuwinnen spelen in Cádiz

De Oranje Leeuwinnen gaan in Cádiz strijden met Spanje om een olympisch toegangsbewijs, zo heeft de Spaanse bond bekendgemaakt. Op 23 februari spelen de twee teams in de halve finale van de Nations League in het Estadio Nuevo Mirandilla. Het stadion heeft een capaciteit van 20.724 toeschouwers.

Als Nederland zou verliezen van Spanje en Frankrijk bereikt de finale, dan gaat Nederland met Duitsland concurreren om de derde plaats en daarmee de olympische kwalificatie.

Fatih Terim is de nieuwe trainer van Panathinaikos

Panathinaikos heeft Fatih Terim aangesteld als nieuwe coach, zo maakt de club dinsdag bekend via de officiële kanalen. Terim is de opvolger van de onlangs vertrokken Ivan Jovanovic. De Griekse grootmacht verloor vijf van de laatste acht wedstrijden en de Turkse oefenmeester moet de ploeg weer op de rit krijgen.

Terim werd in totaal acht keer landskampioen met Galatasaray en bovendien won hij de UEFA Cup. Daarnaast leidde hij Turkije als bondscoach naar de halve finale van het EK 2008. Ook was Terim in het verleden trainer van onder meer AC Milan en Fiorentina.

Vitesse verwacht snel duidelijkheid

Vitesse en Coley Parry van de Common Group zijn door de KNVB uitgenodigd voor een gesprek, zo laat de Arnhemse club weten in een kerstboodschap aan de fans. Parry wil dolgraag de nieuwe eigenaar worden van Vitesse, maar wacht nog altijd op groen licht van de KNVB. De hekkensluiter hoopt begin 2024 duidelijkheid te krijgen.

“De licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse en Coley Parry half januari uitgenodigd voor een overleg. Dat is voor het eerst in het hele overnameproces en geeft houvast. In januari lijken alle onderzoeken nu bij elkaar te gaan komen. We willen duidelijkheid en vooral door”, aldus Vitesse.

Henrikh Mkhitaryan gaat zijn contract bij Internazionale verlengen

Henrikh Mkhitaryan en Internazionale hebben een nieuwe overeenkomst gesloten, waardoor de 34-jarige middenvelder uit Armenië tot medio 2025 in Stadio Giuseppe Meazza zal spelen. Dat nieuws brengt transfermarktexpert Fabrizo Romano maandag via X.

Mkhitaryan is dit jaar een vaste waarde in het elftal van trainer Simone Inzaghi. De 94-voudig international kwam al 1.710 minuten in actie, verdeeld over 23 optredens. Daarin was Mkhitaryan goed voor twee doelpunten en vijf assists.

PSV oefent tijdens trainingskamp in Spanje tegen Heracles Almelo en Hamburger SV

PSV gaat tijdens het trainingskamp in Spanje twee oefenwedstrijden afwerken, zo maakt de club zondag bekend. De Eindhovense club verblijft van 2 tot 8 januari is de Andalusische kustplaats Estepona en speelt zijn oefenduels in het dertig kilometer noordelijker gelegen Marbella.

Daar is op zondag 7 januari om 13:00 uur Heracles Almelo de tegenstander. Het duel met de competitiegenoot vindt plaats achter gesloten deuren. Later op de dag, om 16:30 uur, neemt de ploeg van Peter Bosz het op tegen Hamburger SV. Beide wedstrijden duren negentig minuten en worden rechtstreeks uitgezonden door de DPG Media (ED en AD).

Virgil van Dijk vraagt woedend aan scheidsrechter: 'Heb je gezopen!?'

Virgil van Dijk had zaterdagavond een opmerkelijk onderonsje met scheidsrechter Chris Kavanagh. De verdediger van Liverpool was het totaal oneens met een beslissing van de arbiter om een vrije trap aan Arsenal toe te kennen. Van Dijk vroeg in woord en gebaar of de scheidsrechter misschien gezopen had...

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties