VZ Kort: Feyenoord valt in twee dagen vier keer in de prijzen

Feyenoord is deze week vier keer in de prijzen gevallen op verschillende evenementen. Zo won de technische staf van de regerend landskampioen op dinsdagmiddag de Gouden Mossel, een jaarlijkse prijs voor personen die veel voor de stad Rotterdam hebben betekend. Arne Slot, Sipke Hulshoff, Marino Pusic (inmiddels vertrokken naar Shakhtar Donetsk) en John de Wolf mochten de prijs in ontvangst nemen wegens hun rol in het kampioenschap van vorig seizoen.

Slot sleepte dinsdagavond de volgende prijs in de wacht. De trainer van Feyenoord is namelijk door de Nederlandse Sportpers (NSP) uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het afgelopen jaar. “Slot wordt door de NSP in het juryrapport geroemd om de tijd die hij structureel neemt voor de pers, zijn constructieve houding en de duidelijke wijze waarop hij zijn boodschap in de media overbrengt”, schrijft Feyenoord op de clubsite.

“De oefenmeester staat volgens de jury te boek als prettig in de omgang, bereid om op elke vraag antwoord te geven en als individu met exceptionele communicatieve vaardigheden: stuk voor stuk ingrediënten die bijdragen aan zijn positieve verstandhouding met het journaille”, aldus de Rotterdammers.

Hartman en foto van Geertruida

Woensdagmiddag was het de beurt aan Quilindschy Hartman, die door Helden Magazine is verkozen tot Held van het Jaar 2023. Onder anderen Jutta Leerdam, Femke Bol, Lutsharel Geertruida, Max Verstappen en Nathan Aké waren ook genomineerd, maar het was dus de linksback van Feyenoord die er met de prijs vandoor ging. Hartman krijgt naast de prijs een sieraad van GASSAN en de Johan Cruijff Foundation stelt een ‘Schoolplein14’ beschikbaar. Dat doet de foundation ook voor Geertruida.

De multifunctionele verdediger van Feyenoord was ook onderdeel van een andere prijs die Feyenoord in de wacht sleepte: die van Sportfoto van het Jaar 2023. Tom Bode, clubfotograaf van de Rotterdammers, maakte volgens de stemmers de mooiste sportfoto van het afgelopen jaar.

''De euforie straalt van de foto af'', aldus Bode over de winnende foto in gesprek met het Algemeen Dagblad. ''Het was een heel bijzonder moment. De hele Johan Cruijff ArenA was stil, je hoorde alleen de spelers van Feyenoord juichen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt in de ArenA. Die stilte en alleen schreeuwende Feyenoord-spelers: dat gaf het moment een extra lading. Het gaat eigenlijk ook om het moment.''

NEC huurt Borges Sanches van Borussia Mönchengladbach

Yvandro Borges Sanches komt de rest van dit seizoen in actie voor NEC. De negentienjarige vleugelaanvaller uit Luxemburg wordt voor een halfjaar gehuurd van Borussia Mönchengladbach. Voor de Duitse club kwam de 23-voudig international tot dusver acht keer in actie.

"Zoals meermaals aangegeven was een van onze prioriteiten een versterking op de vleugels. Yvandro geeft ons meer opties omdat hij op beide vleugels uit de voeten kan", reageert technisch directeur Carlos Aalbers op de komst van het talent.

Robin Pröpper verlengt contract bij FC Twente tot medio 2027

Robin Pröpper heeft een nieuw contract getekend bij FC Twente, zo maken de Tukkers dinsdag bekend. De geroutineerde centrumverdediger, die al 206 wedstrijden speelde in de Eredivisie, ligt nu tot medio 2027 vast in Enschede. Pröpper is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Twente.

"Ik kijk goed terug op de afgelopen seizoenen en voel me hier op mijn plek. Als je kijkt hoe de club er nu voor staat, heb ik er vertrouwen in dat we als team samen met de supporters en sponsoren door kunnen groeien", laat de mandekker optekenen op de clubwebsite.

Liverpool moet Trent Alexander-Arnold weken missen

Liverpool heeft de blessure van Trent Alexander-Arnold bevestigd. De rechtsback heeft een knieblessure opgelopen tijdens het FA Cup-duel met Arsenal (2-0 winst). Hij is wekenlang niet inzetbaar.

Speler Legia Warschau die AZ-beveiliger aanviel wil rechtszaak bijwonen

Radovan Pankov wil zelf bij de rechtszaak aanwezig zijn die tegen hem is aangespannen. De verdediger van Legia Warschau wordt ervan verdacht een beveiliger van AZ te hebben aangevallen. Pankov beweert dat hij handelde uit zelfverdediging. De vermeende mishandeling vond plaats na het Conference League-duel tussen AZ en Legia op 5 oktober.

"De beveiliger kwam in eerste instantie met een ander verhaal tegen de arts dan wat hij later tegen de politie zei'', aldus advocaat Christian Visser. "We willen hem daarom als getuige horen tíjdens een openbare zitting, niet achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris. Als de zaak naar de zomer wordt verplaatst, zal hij er zijn. Dat heeft hij tegen mij gezegd.''

Tegenvaller voor Nigeria: Victor Boniface haakt vermoedelijk af

Bayer Leverkusen-spits Victor Boniface gaat niet met Nigeria naar de Afrika Cup, zo melden diverse media in Afrika en Duitsland. De 23-jarige goaltjesdief zou zich hebben afgemeld wegens een liesblessure. Hoewel Leverkusen en Nigeria het nieuws nog officieel moeten bevestigen, lijkt het erop dat Boniface zes weken uit de roulatie is. Dat is ook een aderlating voor de Duitse koploper, daar het ontbreken van de rechtspoot de titelstrijd zou kunnen beïnvloeden.

Tottenham Hotspur stuit op Manchester City in vierde ronde van FA Cup

De loting van de vierde ronde van de FA Cup heeft een kraker opgeleverd: Tottenham - Manchester City. Chelsea speelt thuis tegen Aston Villa, Liverpool neemt het op Anfield op tegen Norwich City of Bristol Rovers en Manchester United mag, als het maandag weet te winnen van Wigan Athletic, op bezoek bij Newport County of Eastleigh.

Real Madrid treft stadsgenoot Atlético in Copa del Rey

Maandag werd er in Spanje geloot voor de achtste finales van de Copa del Rey. Atlético Madrid gaat het in eigen huis opnemen tegen Real Madrid. FC Barcelona komt in actie tegen Salamanca, de club die Villarreal verrassend genoeg uit het toernooi knikkerde.

Antonio Rüdiger komt met schitterend gebaar

Antonio Rüdiger heeft zich van zijn beste kant laten zien in zijn geboorteland. Met de strenge winter in aantocht - in Berlijn daalt het kwik tot -10 - schenkt de Duitser 1.700 paar winterkleren aan daklozen en mensen die dat het hardst nodig hebben. De donatie bestaat uit t-shirts, joggingbroeken, hoodies en sneakers.

"Mensen als Rüdiger zijn een zegen voor ons", vertelt directeur Christian Ceconi namens de Berliner Stadtmission. "Het is geweldig als ze contact opnemen en ons precies schenken wat we nodig hebben." Dagelijks bezoeken zo'n 180 mensen de Berliner Stadtmission met de vraag om hulp. Daartoe behoren veel daklozen, maar ook mensen in nood die het zich niet kunnen veroorloven kleding te kopen.

Excelsior zegt oefenduel af vanwege zieke spelers

Excelsior zou zondag eigenlijk een oefenduel spelen tegen het Duitse FC St. Pauli, maar de Kralingers hebben dat duel afgezegd. Excelsior heeft namelijk 'meerdere ziektegevallen' in de selectie. De oefenwedstrijd lijkt ook niet meer op een later moment te worden ingehaald: maandag vliegen de Rotterdammers, momenteel nog in het Spaanse Alicante, namelijk weer terug naar Nederland.

Trouwe sponsor raakt skybox kwijt door ‘wanstaltig gedrag’

Een directeur van Dijksman Makelaars is zijn skybox bij ADO Den Haag kwijtgeraakt, zo meldt hetvrijdag. Hij zou zich ‘wanstaltig’ gedragen hebben en al een jaar voor ‘ellende’ zorgen, waardoor de club resolute maatregelen trof. De trouwe sponsor zelf ontkent dat hij iemand heeft uitgescholden of geïntimideerd heeft en vecht het besluit aan. De directeur is al 25 jaar sponsor van de Haagse club.

Zeljko Petrovic gaat aan de slag bij Zrinjski Mostar

Petrovic is de nieuwe trainer van Zrinjski Mostar, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De coach vertrok begin december als assistent van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor en heeft dus in Bosnië een nieuwe uitdaging gevonden. Petrovic tekent bij de tegenstander van de AZ in de groepsfase van de Conference League een contract dat hem tot medio 2025 aan de club verbindt. Zrinjski Mostar staat momenteel op de tweede plaats in de Bosnische competitie met 38 punten uit 18 wedstrijden, 7 punten achter koploper Borac.