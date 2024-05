VZ Kort: Einde seizoen voor Manchester City-doelman Ederson Moraes

Ederson mist laatste duels van Manchester City

Ederson Moraes komt dit seizoen niet meer in actie bij Manchester City, zo meldt de koploper van de Premier League via de officiële kanalen. De dertigjarige doelman uit Brazilië heeft in het uitduel met Tottenham Hotspur (0-2 winst) een breuk in zijn oogkas opgelopen. Daardoor kan Josep Guardiola geen beroep doen op Ederson tijdens de cruciale wedstrijden tegen West Ham United en Manchester United (FA Cup-finale). Stefan Ortega gaat hem in die duels vermoedelijk vervangen.

Eredivisie CV vindt nieuwe technisch manager in Martin van Geel

Martin van Geel (63) treedt per 1 juli 2024 aan als nieuwe technisch manager van de Eredivisie, meldt de Eredivisie op officiële kanalen. Na bestuurlijke functies bij onder andere AZ, Ajax, Roda JC, Feyenoord en Willem II gaat de oud-voetballer aan de slag bij de organisatie van de competitie. Van Geel wordt onder meer verantwoordelijk voor het verbeteren van de algehele kwaliteit van de competitie en de top-zes positie in Europa te handhaven.

Verder wordt de opvolger van oud-technisch manager Mark-Jan Fledderus, die in maart zijn vertrek aankondigde, verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling in de Eredivisie. Daar richt hij zich op de competitieopzet, speeldagenkalender, beloftenteams, transferwindow en de voetbalpiramide. Daarnaast gaat Van Geel samenwerken met de technische clubdirecteuren en andere nationale en internationale voetbalorganisaties.

UEFA voert rigoureuze regel in om massaal geklaag tegen te gaan

De Europese voetbalbond komt dinsdag met een grote beslissing voor het aankomende EK in Duitsland. Scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti laat in een open brief weten dat alleen aanvoerders met de scheidsrechters mogen discussiëren zonder daarvoor gestraft te worden.

"Een beslissing uitleggen terwijl er tot wel 22 spelers op je afstormen is onmogelijk voor een scheidsrechter. Dat is slecht voor de communicatie. Op die manier wordt dit prachtige spelletje erg snel erg lelijk, wat slecht is voor het imago van het voetbal", legt Rosetti uit.

De aanvoerder wordt vanaf het EK verantwoordelijk gehouden voor het naleven van de regel door zijn medespelers en moet deze dus weghouden bij de arbiter. Als de spelers zich toch verbaal laten gaan tegen de leidsman, volgt er een gele kaart.

Willem II stunt met terughalen beste voetbaldirecteur van België

Willem II heeft dinsdagmorgen via de officiële clubkanalen laten weten dat Tom Caluwé de nieuwe technisch directeur van de kersverse kampioen van de Keuken Kampioen Divisie wordt. De 46-jarige Belg volgt Martin van Geel op in Tilburg en heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen.

Caluwé is een oude bekende van de Tricolores, daar hij tussen 2000 en 2006 als aanvallende middenvelder uitkwam voor de Brabanders. Later speelde de Belg ook nog voor onder meer FC Utrecht en Sint-Truiden. In 2021/22 werd Caluwé door de Vereniging van Belgische proftrainers verkozen tot beste technisch directeur van België. Deze prijs verdiende hij als sportief directeur van KV Mechelen, met wie hij promoveerde naar de Jupiler Pro League en beslag legde op de Croky Cup, de Belgische beker.

"Het voelt hartstikke goed om terug te zijn op het oude nest. De club en de stad voelen vertrouwd aan en er ligt een heel mooie uitdaging. Willem II is weer terug op het niveau waar het thuishoort en ik kijk ernaar uit om met de club toe te werken naar een goede en stabiele toekomst in de Eredivisie", vertelt Caluwé via de Tilburgse clubkanalen.

Blessure Nathan Aké lijkt mee te vallen

Goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Manchester City-manager Pep Guardiola verwacht snel weer een beroep te kunnen doen op Nathan Aké, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel tegen Fulham. Het cruciale duel met Tottenham Hotspur komt mogelijk wel te vroeg voor de Oranje-international.

Jesse Marsch is de nieuwe bondscoach van Canada

Jesse March vervolgt zijn loopbaan als bondscoach van Canada, zo maakt de bond maandag bekend via de officiële kanalen. Daarmee verzekert de keuzeheer zich van deelname aan het WK 2026, dat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gehouden wordt. De vijftigjarige Marsch werd eerder aan diverse clubs gelinkt, maar de Amerikaan kiest nog toch voor een rol als bondscoach. Marsch was als clubtrainer onder meer werkzaam bij Leeds United, RB Leipzig, Red Bull Salzburg en New York Red Bulls.

Nani zegt Turkije al na één seizoen gedag

Nani is vrij om te gaan en staan waar hij wil. De 37-jarige buitenspeler heeft met wederzijds welbevinden besloten niet verder te gaan bij Adana Demirspor. Nani speelde sinds dit seizoen pas in Turkije, waar hij over alle competities tot 34 wedstrijden, 4 goals en 3 assists kwam. De 112-voudig Portugees international wordt door Adana 'bedankt voor zijn diensten'.

FC Utrecht verlengt samenwerking met onfortuinlijke huurling

Anthony Descotte (0) speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. De Belgische spits, die vrijwel de gehele jaargang miste wegens blessureleed, wordt voor de derde keer op rij gehuurd van RSC Charleroi. Ditmaal heeft Utrecht ook een optie tot koop opgenomen, die Descotte tot medio 2029 zou verbinden aan de Domstedelingen. De jonge doelpuntenmaker speelt sinds de winter van 2023 in Stadion Galgenwaard.

Xavi Simons wederom Talent van de Maand in de Bundesliga

Xavi Simons is opnieuw uitgeroepen totin de Bundesliga. De middenvelder van RB Leipzig ontving deze onderscheiding eerder al in december, maar was ook in april het grootste talent op het hoogste niveau van Duitsland. De 21-jarige Simons keert komende zomer vooralsnog terug naar Paris Saint-Germain, al is de kans groot dat hij opnieuw elders wordt gestald.

FC Utrecht organiseert afscheidswedstrijd voor Mark van der Maarel

Mark van der Maarel is bezig aan zijn laatste weken als professioneel voetballer. De 34-jarige verdediger speelde zijn hele profcarrière in het shirt van FC Utrecht, maar maakte twee maanden geleden bekend dat hij na dit seizoen stopt. Utrecht heeft nu aangekondigd dat er een afscheidswedstrijd voor de verdediger georganiseerd zal worden. Die zal plaatsvinden in het weekend van 6, 7 en 8 september. Een definitieve datum en overige informatie wordt later bekendgemaakt.

Ook Nick Viergever verlengt contract bij FC Utrecht

Eerder deze week werd al bekend dat Vasilis Barkas en Jens Toornstra hun contract hebben verlengd, maar donderdag heeft FC Utrecht bevestigd dat ook Nick Viergever nog een jaar langer in de Domstad blijft spelen. Hij maakte in 2022 de overstap van SpVgg Greuther Fürth naar Utrecht en is inmiddels een belangrijke speler voor de club. De 34-jarige aanvoerder beschikte over een aflopend contract, dat nu met een jaar is verlengd. Daardoor ligt Viergever nu tot medio 2025 vast bij Utrecht.

PSV gaat bovenring aan noordzijde van Philips Stadion verbouwen

PSV gaat de bovenste ring aan de noordzijde van het Philips Stadion verbouwen, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De club hoopt dat de start van het project komend seizoen kan beginnen. “De buitenzijde wordt dichtgemaakt, cateringpunten krijgen betere faciliteiten en er komen meer toiletten”, aldus PSV.

“Op de bovenste ring aan de noordzijde hebben we het meeste terrein te winnen”, zegt Sjors van den Boogaart, de directeur van het stadion. “De buitenkant is nu nog gedeeltelijk open, waardoor het onbeschermd is tegen neerslag. Het nieuwe uiterlijk is geïnspireerd op het Philips Stadion uit de jaren zeventig.”

“Extra toiletten en betere cateringvoorzieningen moeten zorgen voor korte wachtrijen”, vervolgt Van den Boogaart. “We zijn nog met de gemeente in gesprek over de aanvangsdatum, maar ik verwacht dat we volgend seizoen al een flinke start kunnen maken.”

Oranje speelt Nations League-duels in Amsterdam en Eindhoven

Het Nederlands elftal speelt de Nations League-wedstrijden van begin volgend seizoen in het stadion van Ajax en PSV, zo laat de KNVB weten middels een persbericht. Oranje neemt het op 7 september in Eindhoven op tegen Bosnië en Herzegovina en de thuiswedstrijden tegen Duitsland (10 september) en Hongarije (16 november) worden afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.

FC Utrecht licht de optie in het contract van Vasilis Barkas

Vasilis Barkas blijft nog minimaal één jaar langer doelman van FC Utrecht, zo bevestigt de club via de eigen kanalen. De club heeft de optie in het contract van de Griek gelicht, waardoor hij nu vastligt tot medio 2025. Gisteren maakten de Domstedelingen al bekend dat Jens Toornstra zijn contract met een jaar verlengd heeft tot de zomer van 2025.

Barkas werd in het seizoen 2022/23 door Utrecht gehuurd van Celtic. In dat seizoen wist hij de club genoeg te overtuigen, waardoor zij hem vorige zomer transfervrij overnamen van de Schotse club. Barkas werd onlangs ook in verband gebracht met Celta de Vigo, maar lijkt het dus voldoende naar zijn zin te hebben in Nederland.

Benefietwedstrijd georganiseerd voor Vitesse

De volgende stap in de crowdfundingsactie om Vitesse bij te staan is aanstaande. Op 14 mei zullen de Vitesse Legends, een team bestaande uit oud-spelers van de club, het in een benefietwedstrijd opnemen tegen FC De Rebellen, een formatie van oud-profs, zo melden de Arnhemmers op X. Niet voor niets is er gekozen voor 14 mei, aangezien op die dag in 1892 Vitesse ontstond.

De wedstrijd zal bestaan uit twee helften van dertig minuten en wordt gespeeld op Papendal. Tickets voor het duel zijn beschikbaar voor het symbolische bedrag van €18,92. Na afloop worden de door voormalig Vitesse-spelers gedragen shirts geveild en vanzelfsprekend gaan alle opbrengsten naar de crowdfunding voor de club.

Onder meer Gertjan Verbeek, Paul Bosvelt, Ricky van den Bergh, Anco Jansen, Diego Biseswar en Andy van der Meijde zullen namens De Rebellen aanwezig zijn, terwijl Glenn Helder, Paul Verhaegh, Ruud Knol, huidig hoofdtrainer Edward Sturing, Nicky Hofs, Tim Cornelisse en Theo Janssen tot de selectie en staf van de Vitesse Legends behoren.

