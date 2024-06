VZ Kort: Duarte maakt het Doelpunt van het Seizoen in de KKD

Duarte maakt Doelpunt van het Seizoen in KKD

Laros Duarte heeft het mooiste doelpunt van het afgelopen seizoen gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De 27-jarige middenvelder van FC Groningen troeft daarmee Walid Ould-Chikh, Dominik Janosek en Henk Veerman af.

?? ???????????????? ?????? ?????? ?????????????? in de Keuken Kampioen Divisie:



De vrije trap van Laros Duarte ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 13, 2024

De goal van Duarte in het thuisduel met Jong FC Utrecht is door het publiek gekozen als de mooiste van het afgelopen seizoen. De rechtspoot schoot in die wedstrijd heerlijk raak uit een vrije trap vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Ould-Chikh was genomineerd met zijn doelpunt tegen Helmond Sport, Veerman met zijn stift tegen NAC Breda en Janosek met zijn vrije trap tegen Roda JC.

Diyae Jermoumi verlengt aflopend contract bij Ajax

Diyae Jermoumi heeft zijn aflopende contract bij Ajax met één jaar verlengd, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De club heeft ook een optie bedongen om die verbintenis met één jaar te verlengen. Jermoumi is een rechtsback en kwam dit seizoen tot tien wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

De Guzmán blijft behouden voor Sparta

Jonathan de Guzmán blijft bij Sparta Rotterdam, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige middenvelder heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd. Technisch directeur Gerard Nijkamp is in zijn nopjes met het aanblijven van de ervaren kracht.

“We zijn blij dat we Jonathan nog minimaal één seizoen bij Sparta in actie zien”, laat hij optekenen op de website. “De afgelopen twee seizoenen heeft Jonathan een meerwaarde gehad bij onze club. Op het veld droeg hij zijn steentje bij, maar ook zeker naast het veld heeft Jonathan een belangrijke rol.”

“Met inmiddels bijna twintig jaar aan profervaring en vele buitenlandse avonturen weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om buiten de lijnen als een soort mentor te fungeren voor jonge jongens. We kijken ernaar uit om volgend seizoen samen met Jonathan opnieuw iets moois neer te zetten.”

Gennaro Gattuso heeft beet en vindt derde club in drie jaar tijd

Gennaro Gattuso is de nieuwe trainer van Hajduk Split, zo meldt de Kroatische club via de officiële kanalen. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg op de derde plek van de ranglijst. Het is alweer de derde club in drie jaar tijd waar Gattuso de scepter zwaait. Zowel bij Valencia als bij Olympique Marseille was de 46-jarige Italiaan slechts een half jaar in dienst.

Alessandro Nesta tekent contract en is voor het eerst trainer van Serie A-club

Alessandro Nesta is de nieuwe trainer van Monza, zo maakt Fabrizio Romano bekend. De oud-verdediger van AC Milan zwaaide afgelopen seizoen de scepter bij Serie B-club Reggiana, waarmee hij op de twaalfde positie eindigde. De 48-jarige Nesta begon zijn carrière bij Miami FC en trainde nadien nog Perugia en Frosinone.

Alessandro Nesta

Tottenham Hotspur ontbindt contract van Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele kan op zoek naar een nieuwe club, zo meldt zijn oud-werkgever Tottenham Hotspur via de officiële kanalen. De middenvelder speelde de afgelopen vijf jaar in totaal 91 wedstrijden bij de hoofdmacht.hebben besloten om zijn tot medio 2025 lopende contract te ontbinden.

Ndombele werd in het afgelopen seizoen verhuurd aan Galatasaray, waar hij 19 keer in actie kwam en goed was voor één assist. Waar de middenvelder zijn carrière vervolgt is nog onbekend.

