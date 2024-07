VZ Kort: Clubicoon verlengt bij Real Madrid en gaat 18e (!) contractjaar in

Lucas Vázquez verlengt bij Real Madrid en gaat achttiende contractjaar in

Het huwelijk tussen Lucas Vázquez en Real Madrid blijft voorlopig voortduren. De 33-jarige vleugelspeler, die al sinds 2007 rondloopt in Santiago Bernabéu, heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd, zo bevestigt de club.

In zijn negen jaar bij het eerste team verzamelde Vázquez al 349 officiële optredens. Daarin was de Spanjaard 36 maal trefzeker. Vázquez geniet bij Real een wisselende rol, daar hij doorgaans schommelt tussen bank en basis. Afgelopen seizoen schopte hij het tot 38 duels.

Thiago gaat stage lopen bij Barcelona

Hansi Flick heeft Thiago Alcántara tijdelijk toegevoegd aan zijn staf bij FC Barcelona. De 33-jarige middenvelder, die onlangs zijn voetbalpensioen aankondigde, gaat bij zijn oude liefde in Catalonië ervaring opdoen als trainer. Thiago blijft normaliter de gehele voorbereiding aan. Of er een definitief dienstverband bij Barcelona in zit, is vooralsnog onbekend.

Nick van der Velden naar Castellón

AZ en CD Castellón hebben een akkoord bereikt over Nick van der Velden. Volgensontvangen de Alkmaarders tienduizenden euro’s van de Spaanse club. Het 42-jarige trainerstalent, dat afgelopen seizoen AZ Onder 16 onder zijn hoede had, wordt toegevoegd aan de staf van de Nederlandse coach Dick Schreuder en diens assistent Johan Plat.