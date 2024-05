VZ Kort: Claudio Ranieri stopt na handhaving alsnog bij Cagliari

Claudio Ranieri vertrekt bij Cagliari

Claudio Ranieri stopt als trainer van Cagliari, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 73-jarige Italiaanse oefenmeester wist een seizoen geleden nog met zijn club te promoveren naar de Serie A en handhaafde zich recent op het hoogste niveau, door met Cagliari drie punten boven de degradatiestreep te eindigen.

Het is nog niet bekend of Ranieri zijn trainerscarrière beëindigt. Volgens verschillende Italiaanse media staat de coach nog wel open voor een avontuur als bondscoach. Ranieri maakte in 2016 furore door als manager met Leicester City de Premier League te winnen.

Peter Maes blijft ook in de Eredivisie trainer van Willem II

De man die Willem II na twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie naar promotie en het kampioenschap hielp, blijft te bewonderen op de Nederlandse velden. Trainer Peter Maes had een aflopend contract, maaren de oefenmeester hebben een overeenstemming bereikt over een vernieuwd contract tot medio 2026, zo laat de club via de officiële kanalen weten.

Willem II liet al een tijdje doorschemeren graag door te willen met de 59-jarige Belg. Met de contractverlenging van Maes slaat de nieuwe technisch directeur Tom Caluwé dus meteen een belangrijke slag. De oefenmeester reageert via de clubwebsite op zijn verlengde termijn in Noord-Brabant: “Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed en daarvoor ben ik ze zeer dankbaar. Ik blijf daarom ook graag verbonden aan deze mooie club."

Fagioli keert na schorsing van 7 maanden terug in selectie Juventus

Nicolò Fagioli zit maandagavond voor het eerst sinds oktober weer bij de wedstrijdselectie van Juventus. De 23-jarige middenvelder werd destijds door de Italiaanse voetbalbond voor twaalf maanden (waarvan vijf voorwaardelijk) geschorst voor illegale sportweddenschappen. Die schorsing zit er nu op, waardoor hij maandag tegen Bologna weer in actie mag komen. Naast zijn schorsing moest Fagioli in de voorbije maanden overigens ook therapie volgen om van zijn gokverslaving af te komen en bij tien openbare bijeenkomsten vertellen over zijn ervaringen.

Florian Wirtz gekroond tot Bundesliga-speler van het jaar

Florian Wirtz heeft beslag gelegd op de titel Bundesliga-speler van het jaar. Het is voor de aanvallende middenvelder een individuele bekroning voor een historisch seizoen van

Met elf goals en twaalf assists was Wirtz een instrumenteel onderdeel van het ongekende succes van de ploeg van Xabi Alonso, die overigens ook volgend jaar nog voor de groep staat in Leverkusen.

Wirtz volgt onder meer Bellingham, Erling Haaland en Robert Lewandowski op, die de titel in de vorige jaren op hun naam kregen.

Lasse Schöne verlengt aflopend contract bij NEC

Lasse Schöne is ook volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen. De 37-jarige spelverdeler heeft zijn aflopende contract bij NEC met een jaar verlengd. Hij raakte gedurende dit seizoen zijn basisplaats in Nijmegen kwijt en werd ook geplaagd door verschillende blessures, maar heeft toch besloten om nog een jaar te blijven.

“Ik heb er elke dag nog zoveel plezier in. De successen van afgelopen seizoen geven mij nog steeds veel voldoening. Ik kijk er enorm naar uit om alles wat ik zo leuk vind aan het voetbal nog één keer mee te maken komend seizoen”, aldus Schöne. Het wordt voor hem het achtste seizoen in het shirt van NEC, verdeeld over twee periodes.

PEC Zwolle heeft eerste transfervrije zomeraanwinst binnen

PEC Zwolle heeft de eerste versterking voor het aankomende seizoen binnen, zo meldtvrijdagochtend. RKC Waalwijk-verdediger Thierry Lutonda maakt transfervrij de overstap van de huidige nummer vijftien naar de nummer twaalf van de Eredivisie. De 23-jarige linksback van de Brabanders speelt sinds 2020 voor RKC en kwam sindsdien 81 keer in actie voor

Mogelijk volgt teamgenoot Juriën Gaari de route van zijn teamgenoot. De rechtsback annex centrumverdediger staat volgens het voetbalblad ook in de belangstelling van de Blauwvingers. Net als voor Lutonda hoeft er ook voor de rechtspoot geen bedrag overgemaakt te worden, daar hij volgende maand uit zijn contract loopt. Eerder raakte PEC verdediger Sam Kersten kwijt aan sc Heerenveen.

Brazilië gaat het WK voetbal voor vrouwen in 2027 organiseren

De FIFA heeft vrijdag in Bangkok de voorkeur uitgesproken naar het bid van Brazilië, waardoor België, Duitsland en Nederland misgrijpen met een gezamenlijk bid. Vooral op het gebied van stadions moesten Nederland, België en Duitsland het afleggen tegenover Brazilië. Met de toewijzing aan Brazilië heeft de FIFA een primeur te pakken: het wordt voor het eerst dat een WK voetbal voor vrouwen plaatsvindt in Zuid-Amerika.

Ederson mist laatste duels van Manchester City

Ederson Moraes komt dit seizoen niet meer in actie bij Manchester City, zo meldt de koploper van de Premier League via de officiële kanalen. De dertigjarige doelman uit Brazilië heeft in het uitduel met Tottenham Hotspur (0-2 winst) een breuk in zijn oogkas opgelopen. Daardoor kan Josep Guardiola geen beroep doen op Ederson tijdens de cruciale wedstrijden tegen West Ham United en Manchester United (FA Cup-finale). Stefan Ortega gaat hem in die duels vermoedelijk vervangen.

Eredivisie CV vindt nieuwe technisch manager in Martin van Geel

Martin van Geel (63) treedt per 1 juli 2024 aan als nieuwe technisch manager van de Eredivisie, meldt de Eredivisie op officiële kanalen. Na bestuurlijke functies bij onder andere AZ, Ajax, Roda JC, Feyenoord en Willem II gaat de oud-voetballer aan de slag bij de organisatie van de competitie. Van Geel wordt onder meer verantwoordelijk voor het verbeteren van de algehele kwaliteit van de competitie en de top-zes positie in Europa te handhaven.

Verder wordt de opvolger van oud-technisch manager Mark-Jan Fledderus, die in maart zijn vertrek aankondigde, verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling in de Eredivisie. Daar richt hij zich op de competitieopzet, speeldagenkalender, beloftenteams, transferwindow en de voetbalpiramide. Daarnaast gaat Van Geel samenwerken met de technische clubdirecteuren en andere nationale en internationale voetbalorganisaties.

