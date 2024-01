VZ Kort: Casemiro en Martínez terug op de training van Manchester United

Meevaller voor Erik ten Hag

Casemiro en Lisandro Martínez trainen weer mee bij Manchester United. De twee sterkhouders kampten de afgelopen tijd met uiteenlopende blessures, maar zijn sinds woensdag weer op het veld te vinden voor groepstrainingen. De verwachting is dat het duo snel weer inzetbaar is voor manager Erik ten Hag, die extra mogelijkheden in zijn selectie goed kan gebruiken.

Matthijs de Ligt mist training van Bayern vanwege ziekte

Matthijs de Ligt heeft de woensdagtraining moeten laten schieten bij Bayern München, zo laat de Duitse recordkampioen weten. De verdediger kampt met maag- en darmproblemen. Bayern is de tweede seizoenshelft dinsdag begonnen met een openbare training. De ploeg van Thomas Tuchel hervat de Bundesliga over tien dagen met een thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim. Zaterdag staat een oefenwedstrijd tegen FC Basel gepland.

??? Trainingsupdate am Mittwoch: #FCBayern forciert Vorbereitung, Matthijs de Ligt pausiert. — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2024

Volendam maakt melding van contractverlenging Mühren

Robert Mühren heeft zijn contract bij FC Volendam met één seizoen verlengd, waardoor hij nu tot medio 2025 vastligt in het vissersdorp, zo meldt de club. De aanvaller heeft zich daarnaast als ambassadeur verbonden aan Voetbal Volendam, de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Volendam en amateurclub RKAV Volendam.

Real Madrid kan weer beschikken over Güler, Vinícius en Carvajal

Arda Güler, Vinícus Jr. en Carvajal zijn hersteld van een blessure, zo heeft manager Carlo Ancelotti gezegd op een persmoment. De Italiaanse oefenmeester zei ook dat Eduardo Camavinga en Ferland Mendy spoedig worden terugverwacht.

VVV-Venlo grijpt in en zet smaakmaker terug naar beloften

Soulyman Allouch is door VVV-Venlo teruggezet naar de beloftenploeg. De 21-jarige aanvaller, die dit seizoen goed was voor vier goals en drie assists, is door trainer Rick Kruys gestraft, omdat hij meerdere keren te laat was gekomen. Allouch draait de voorbereiding op de tweede seizoenshelft mee bij de beloften. VVV heeft niet bekendgemaakt wanneer Allouch weer aansluit bij de hoofdmacht.

Klopp verliest trouwring bij het juichen en speurt het veld af

Jürgen Klopp was als vanzelfsprekend dolblij met de 4-2 overwinning van Liverpool tegen Newcastle United. De manager vanverloor na afloop bij het juichen op het veld zijn trouwring en moest op zoek. Gelukkig voor de Duitser wist hij zijn ring terug te vinden.

Alexander-Arnold kopieert wondergoal van Roberto Carlos op een haar na

Trent Alexander-Arnold had op nieuwjaarsdag een wonderdoelpunt in gedachten tegen Newcastle United. De rechtsback van Liverpool verraste in de 39ste minuut doelman Martin Dubravka met een schitterende poging vanaf de achterlijn. Het had een herhaling van het bekende doelpunt van oud-Real Madrid-speler Roberto Carlos tegen Tenerife kunnen zijn, maar de bal van Alexander-Arnold ketste via de paal terug het veld in.

Supporters van Birmingham City zijn helemaal klaar met Wayne Rooney

Als het aan de fans van Birmingham City ligt, wordt Wayne Rooney ontslagen. De ploeg van de oud-topaanvaller ging op nieuwjaarsdag kansloos onderuit tegen Leeds United (3-0), tot afgrijzen van de meegereisde uitfans. "Wayne Rooney,", klonk het op Elland Road.

“Wayne Rooney, get out of our club… ??” Birmingham fans have had enough, they want him gone, after yet another defeat. They lost 3-0 away at Leeds today. #BCFC pic.twitter.com/pbKvrc5gKT — Football Away Days (@FBAwayDays) January 1, 2024

Rooney nam op 11 oktober 2023 het roer over bij Birmingham van de ontslagen manager John Eustace, maar kreeg de ploeg uit de Championship geenszins aan de praat. Toen Rooney begon stond Birmingham nog zesde, nu staat de ploeg twintigste (van de 24 deelnemers) en dreigt degradatie. Rooney won slechts twee van de vijftien wedstrijden onder zijn leiding.

Feyenoord raakt Ramiz Zerrouki definitief kwijt aan Afrika Cup

Djamel Belmadi, de bondscoach van Algerije, heeft Ramiz Zerrouki geselecteerd voor de Afrika Cup. De 25-jarige Feyenoorder neemt het met zijn land, dat ook onder anderen Riyad Mahrez en Ismaël Bennacer meeneemt, in de groepsfase op tegen Angola, Burkina Faso en Mauritanië.

De Afrika Cup duurt van 13 januari tot en met 11 februari en wordt georganiseerd in Ivoorkust. Zerrouki, die 28 interlands voor Algerije achter zijn naam heeft staan, speelde pas één wedstrijd op een eindtoernooi: het verloren duel met Ivoorkust (3-1) op de Afrika Cup van 2022.

Kudus met Ghana naar Afrika Cup; Partey grote afwezige

Mohammed Kudus is door Ghana geselecteerd voor de Afrika Cup. De 23-jarige aanvaller annex middenvelder is aan een uitstekend seizoen bezig bij West Ham United en gaat voor het eerst in zijn carrière naar de Afrika Cup. De ex-Ajacied was bij de vorige editie – in 2022 – geblesseerd aan zijn ribben en kwam daardoor geen minuut in actie.

??Our #BlackStars for the AFCON ???? ????? Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire ?????? #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw — ???? Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024

Thomas Partey van Arsenal ontbreekt in de selectie van Ghana. De middenvelder van Arsenal kampt dit seizoen met een lies- en hamstringblessure en miste daardoor al achttien wedstrijden van the Gunners. De 45-voudig international blijft achter in Londen om verder te werken aan zijn herstel.

Amadou Haidari opent eigen ziekenhuis in geboorteland Mali

Amadou Haidara heeft zijn winterstop besteed aan een wel heel mooi maatschappelijk doel. De middenvelder van RB Leipzig opende zaterdag een gezondheidscentrum in Kéla, de geboorteplaats van zijn vader. Haidara werd woensdag ontvangen door de Minister van Jeugd, Sport en Onderwijs. De bouw van het ziekenhuis duurde ruim een jaar en is gefinancierd door de eigen stichting van de voetballer.

?????? Kela, Mali, Amadou Haidara offre un centre de santé d’une valeur de 36 millions Amadou Haidara, a été accueilli ce samedi 30 décembre en héros à Kela. Dans cette localité située à un peu plus de 100 kilomètres de Bamako, ce n’est pas en vainqueur de coupe d’Allemagne… pic.twitter.com/0hM4SMBuqL — Sport News Africa (@snewsafrica) December 30, 2023

Ajax oefent volgende week tegen Hannover 96

Ajax reist volgende week af naar Spanje voor het winterse trainingskamp. De Amsterdammers oefenen op 7 januari om 13:00 uur tegen Hannover 96, dat momenteel achtste staat in de 2. Bundesliga. De wedstrijd in Cádiz zal live te volgen zijn op het kanaal van

Nuri Sahin keert als assistent-trainer terug bij Borussia Dortmund

De 35-jarige Duitse Turk voegt zich als assistent bij de technische staf van trainer Edin Terzic. Sahin speelde als voetballer bijna vijftien jaar vooren gaat zijn nieuwe functie samen uitvoeren met oud-speler Sven Bender. Sahin verlaat het Turkse Antalyaspor, waar hij als hoofdtrainer in dienst was. De Duitse media verwachten dat de voormalig Feyenoord-huurling Terzic op termijn gaat opvolgen in het Signal Iduna Park.

Lisandro Martínez is op de weg terug bij Manchester United

Via de clubkanalen geeft de voormalig verdediger van Ajax een update over zijn blessure. “Het gaat goed met mij, echt waar. Mijn herstel verloopt fantastisch, maar we moeten geduldig zijn. Het gaat zoals ik wil. Ik voel me sterk”, aldus de 25-jarige verdediger van United.

Martínez is nog altijd blij met zijn transfer naar Manchester. “Je moet dankbaar zijn. Kijk naar deze plek, naar dit logo. Kijk naar het stadion, de mensen, de passie. Je moet voor je mensen vechten, voor iedereen. Als ik eraan denk, voel ik gelijk weer veel emoties. Het is heel belangrijk voor mij.” Martínez raakte eind september geblesseerd aan zijn voet, moest zelfs onder het mes en miste daardoor al 21 wedstrijden bij the Red Devils.

