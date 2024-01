VZ Kort: Bekerwedstrijden afgelast in België door hevige sneeuwval

Bekerwedstrijden afgelast in België door hevige sneeuwval

De kwartfinales in de Belgische beker tussen OH Leuven - Royal Antwerp en Union Sint-Gillis - RSC Anderlecht gaan woensdagavond niet door. Reden is de hevige sneeuwval waar België door geteisterd wordt. Door de afgelastingen staat de organisatie van de Croky Cup voor een flinke uitdaging, daar volgende week de halve finales gepland stonden.

Leuven - Antwerp wordt nu gespeeld op woensdag 24 januari. De Brusselse derby tussen Union - Anderlecht schuift op naar donderdag 25 januari. De halve finales kunnen daardoor niet plaatsvinden volgende week en worden nu afgewerkt op 6, 7 en 8 februari. Club Brugge is als enige al zeker van de halve finale. De vierde kwartfinale gaat tussen KV Oostende en RWDM. Die wedstrijd kan wel doorgaan woensdagavond.

Duitse voetbalwereld in rouw om plotseling overlijden Kay Bernstein

Kay Bernstein, voorzitter van Hertha BSC, is dinsdagmiddag plotseling overleden. De voorzitter, die voor zijn aanstelling lid was van de harde kern van de club, werd slechts 43 jaar oud. "De hele club is verbijsterd en diep bedroefd", schrijft Hertha op de clubkanalen.

Sarina Wiegman verlengt contract tot 2027

Sarina Wiegman heeft haar contract als hoofdtrainer van het nationale vrouwenelftal van Engeland verlengd, zo maakt de FA dinsdagochtend bekend. De coach ligt nu tot het WK van 2027 vast bij de. "Als ik naar de toekomst kijk, hebben we nog onafgemaakte zaken en ik weet dat we tot nog meer in staat zijn, ook al zal niets gemakkelijk zijn", aldus Wiegman.

Ze staat sinds 2021 aan het roer bij de Engelse vrouwen en won met de ploeg het EK van 2022 en werd afgelopen jaar tweede op het WK, nadat in de finale werd verloren van Spanje. "Het voelt heel bijzonder om een rol te mogen spelen in zulke mooie momenten."

Scaloni blijft aan als bondscoach van Argentinië

Lionel Scaloni blijft aan als bondscoach van Argentinië, zo meldt de voetbalbond van dat land. De bondscoach won in 2022 het WK in Qatar, maar hintte daarna op een afscheid. Na een gesprek op het hoofdkantoor blijft Scaloni toch aan. Hij gaat Argentinië naar de eindoverwinning op de Copa América proberen te loodsen komende zomer.

Haaland en Stones ontbreken tegen Newcastle United

Pep Guardiola kan zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen Newcastle United nog geen beroep doen op Erling Braut Haaland. De Noorse doelpuntenmachine is inmiddels al meer dan een maand uit de roulatie door een voetblessure. Er was een kleine kans dat Haaland op bezoek bij Newcastle zijn rentree kon maken, maar dat duel komt volgens Guardiola nog te vroeg.

Achter de naam van John Stones stond eerst ook een vraagteken. De Spaanse oefenmeester liet weten dat de centrumverdediger ook de kraker tegen the Magpies uiteindelijk niet redt. City staat momenteel derde in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt momenteel vijf punten, al hebben the Citizens wel een wedstrijd minder gespeeld.

Vitesse breekt door barrière van 10.000 seizoenkaarthouders

Vitesse verwelkomt tegen FC Utrecht voor het eerst in jaren meer dan 10.000 seizoenkaarthouders, zo laat de club weten. Fans van de Arnhemse club hebben massaal gehoor gegeven aan de actie 'Juust Nu'. "Het is voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 dat het aantal na de winterstop boven de 10.000 uitkomt", klinkt het.

2017/18 was het seizoen nadat Vitesse de TOTO KNVB Beker won ten koste van AZ. De club speelde dat jaar Europees voetbal en eindigde als zesde in de Eredivisie. Momenteel is Vitesse de hekkensluiter met elf punten uit zestien wedstrijden. FC Volendam, dat op doelsaldo zeventiende staat, wist evenzoveel punten te verzamelen.

Trainer Edward Sturing is blij met de support. "In de eerste seizoenshelft hebben fans zich al van hun beste kant laten zien, ondanks de positie op de ranglijst. Dit laat wederom zien hoe groot de betrokkenheid is. Samen gaan we in de tweede seizoenshelft knokken voor Vitesse. Daar kunnen we alle support keihard bij gebruiken", aldus de clubman.

Marinus Dijkhuizen verlengt contract bij Excelsior tot 2026

Marinus Dijkhuizen heeft zijn contract bij Excelsior met twee jaar verlengd. Daardoor ligt hij tot medio 2026 vast in Rotterdam. Dijkhuizen staat sinds 2020 aan het roer bij de club uit Kralingen, en is daarmee op dit moment de langstzittende trainer in de Eredivisie. Tussen 2012 en 2015 was hij overigens ook al twee seizoenen werkzaam bij Excelsior.

Op de clubwebsite reageert Dijkhuizen trots op zijn contractverlenging. "Ik vind het bijzonder dat we na dit seizoen weer twee jaar met elkaar verdergaan. Ik ben bezig aan mijn zevende seizoen bij Excelsior en dat is in deze tijd toch vrij uniek in de voetbalwereld. Ik ben er wel trots op dat zowel de club als ikzelf verder wil. Dat geeft aan dat er een klik is. Voor mezelf koester ik dat ik het hier naar mijn zin heb en goed kan werken zoals ik wil. Ik heb een sterke staf om mee heen en kan goed samenwerken met Niels (van Duinen, de technisch manager, red.). Ik heb hier veel plezier in mijn werk. Dit is mijn club. En thuis zijn ze er blij mee, dat is ook belangrijk. Het gezin is in die jaren heel erg Excelsior-minded geworden. Genoeg plussen waarom ik heel graag verder wil bij Excelsior.’’

?????? ?????????? ?????????????????? ?? Excelsior Rotterdam en Marinus Dijkhuizen hebben het nog lopende contract met twee seizoenen verlengd. ??? #samensterk #marinusdijkhuizen2026 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) January 11, 2024

Feyenoord valt in twee dagen vier keer in de prijzen

Feyenoord is deze week vier keer in de prijzen gevallen op verschillende evenementen. Zo won de technische staf van de regerend landskampioen op dinsdagmiddag de Gouden Mossel, een jaarlijkse prijs voor personen die veel voor de stad Rotterdam hebben betekend. Arne Slot, Sipke Hulshoff, Marino Pusic (inmiddels vertrokken naar Shakhtar Donetsk) en John de Wolf mochten de prijs in ontvangst nemen wegens hun rol in het kampioenschap van vorig seizoen.

Slot sleepte dinsdagavond de volgende prijs in de wacht. De trainer van Feyenoord is namelijk door de Nederlandse Sportpers (NSP) uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het afgelopen jaar. “Slot wordt door de NSP in het juryrapport geroemd om de tijd die hij structureel neemt voor de pers, zijn constructieve houding en de duidelijke wijze waarop hij zijn boodschap in de media overbrengt”, schrijft Feyenoord op de clubsite.

Technische staf Feyenoord onderscheiden met Gouden Mossel: ?? Arne Slot ?? John de Wolf ?? Sipke Hulshoff ?? Marino Pušic — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 9, 2024

“De oefenmeester staat volgens de jury te boek als prettig in de omgang, bereid om op elke vraag antwoord te geven en als individu met exceptionele communicatieve vaardigheden: stuk voor stuk ingrediënten die bijdragen aan zijn positieve verstandhouding met het journaille”, aldus de Rotterdammers.

Hartman en foto van Geertruida

Woensdagmiddag was het de beurt aan Quilindschy Hartman, die door Helden Magazine is verkozen tot Held van het Jaar 2023. Onder anderen Jutta Leerdam, Femke Bol, Lutsharel Geertruida, Max Verstappen en Nathan Aké waren ook genomineerd, maar het was dus de linksback van Feyenoord die er met de prijs vandoor ging. Hartman krijgt naast de prijs een sieraad van GASSAN en de Johan Cruijff Foundation stelt een ‘Schoolplein14’ beschikbaar. Dat doet de foundation ook voor Geertruida.

De multifunctionele verdediger van Feyenoord was ook onderdeel van een andere prijs die Feyenoord in de wacht sleepte: die van Sportfoto van het Jaar 2023. Tom Bode, clubfotograaf van de Rotterdammers, maakte volgens de stemmers de mooiste sportfoto van het afgelopen jaar.

''De euforie straalt van de foto af'', aldus Bode over de winnende foto in gesprek met het Algemeen Dagblad. ''Het was een heel bijzonder moment. De hele Johan Cruijff ArenA was stil, je hoorde alleen de spelers van Feyenoord juichen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt in de ArenA. Die stilte en alleen schreeuwende Feyenoord-spelers: dat gaf het moment een extra lading. Het gaat eigenlijk ook om het moment.''

NEC huurt Borges Sanches van Borussia Mönchengladbach

Yvandro Borges Sanches komt de rest van dit seizoen in actie voor NEC. De negentienjarige vleugelaanvaller uit Luxemburg wordt voor een halfjaar gehuurd van Borussia Mönchengladbach. Voor de Duitse club kwam de 23-voudig international tot dusver acht keer in actie.

"Zoals meermaals aangegeven was een van onze prioriteiten een versterking op de vleugels. Yvandro geeft ons meer opties omdat hij op beide vleugels uit de voeten kan", reageert technisch directeur Carlos Aalbers op de komst van het talent.

Robin Pröpper verlengt contract bij FC Twente tot medio 2027

Robin Pröpper heeft een nieuw contract getekend bij FC Twente, zo maken de Tukkers dinsdag bekend. De geroutineerde centrumverdediger, die al 206 wedstrijden speelde in de Eredivisie, ligt nu tot medio 2027 vast in Enschede. Pröpper is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Twente.

"Ik kijk goed terug op de afgelopen seizoenen en voel me hier op mijn plek. Als je kijkt hoe de club er nu voor staat, heb ik er vertrouwen in dat we als team samen met de supporters en sponsoren door kunnen groeien", laat de mandekker optekenen op de clubwebsite.

Liverpool moet Trent Alexander-Arnold weken missen

Liverpool heeft de blessure van Trent Alexander-Arnold bevestigd. De rechtsback heeft een knieblessure opgelopen tijdens het FA Cup-duel met Arsenal (2-0 winst). Hij is wekenlang niet inzetbaar.