VZ Kort: Alireza Jahanbakhsh reist met Feyenoord af naar Rome

Arne Slot kan tegen AS Roma een beroep doen op Alireza Jahanbakhsh

Trainer Arne Slot heeft zijn 23-koppige selectie voor het uitduel met AS Roma bekendgemaakt. Alireza Jahanbakhsh reist ook met de selectie van Feyenoord naar de Italiaanse hoofdstad. De ervaren Iraniër moest de thuiswedstrijd tegen de Romeinen (1-1) nog laten schieten wegens een hamstringblessure.

Ook talent Givairo Read maakt deel uit van de Rotterdamse selectie. Daarnaast kan Slot gewoon een beroep doen op Lutsharel Geertruida en Quinten Timber, die afgelopen zondag tijdens de 1-0 zege op RKC Waalwijk na korte afwezigheid weer op het veld stonden. Verder zijn er weinig verrassingen in de selectie van de regerend landskampioen. In Stadio Olimpico wacht Feyenoord donderdagavond om 21:00 uur een lastige return in de Europa League.

Liverpool krijgt zware domper te verwerken in titelrace

Diogo Jota komt de komende maanden niet in actie voor Liverpool. De Portugese aanvaller liep afgelopen zaterdag een knieblessure op tegen Brentford (1-4 winst) en moest met een brancard van het veld worden gedragen. Volgens manager Jürgen Klopp gaat het herstel 'maanden' duren. Het EK van 2024 komt overigens niet in gevaar.

Lindhout fluit AZ – Ajax; Makkelie naar De Kuip

Allard Lindhout moet zondagmiddag AZ – Ajax in goede banen gaan leiden. De KNVB maakt maandag bekend dat de 36-jarige scheidsrechter de eindverantwoordelijke is bij het duel in het AFAS Stadion. Lindhout wordt in Alkmaar geassisteerd door Rogier Honig en Freek Vandeursen. Jeroen Manschot fungeert als vierde man, terwijl Dennis Higler de VAR van dienst is. Hij wordt bijgestaan door Stefan de Groot.

Opvallend genoeg had Lindhout eerder dit seizoen ook de leiding over Ajax – AZ. Dat doel eindigde in een 1-2 overwinning voor de uitploeg, toen nog onder leiding van Pascal Jansen. Lindhout was dit seizoen ook de scheidsrechter bij onder meer Feyenoord – PSV (Johan Cruijff Schaal, 0-1) FC Twente – PSV (0-3) en Feyenoord – FC Twente (0-0). Het duel tussen AZ en Ajax van zondagmiddag begint om 16:45 uur.

Scheidsrechters in halve finale van TOTO KNVB Beker

De Nederlandse voetbalbond heeft ook direct de arbiters van de halve finale van de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt. Sander van der Eijk fluit op dinsdag 27 februari SC Cambuur – NEC. De andere halve finale wordt twee dagen later afgewerkt en gaat tussen Feyenoord en FC Groningen. Danny Makkelie is dan de scheidsrechter in De Kuip.

Napoli stuurt Mazzarri weg en stelt razendsnel vervanger aan

Napoli heeft Walter Mazzarri per direct ontslagen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 62-jarige Italiaan, die Rudi Garcia eerder dit seizoen opvolgde bij de regerend landskampioen, was pas sinds afgelopen november de trainer in Napels. Mazzarri stond slechts zeventien wedstrijden voor de groep bij Napoli. Er werd zes keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en acht keer verloren.

De club heeft Francesco Calzona aangesteld als opvolger van Mazzarri. De trainer is momenteel de bondscoach van Slowakije en blijft dat opvallend genoeg ook. Calzona heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen in Napels en gaat zijn debuut maken tijdens de Champions League-clash met FC Barcelona van woensdagavond.

Ajax Vrouwen loten Jong Ajax Vrouwen

De vrouwenelftallen van Ajax en Jong Ajax treffen elkaar in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker Vrouwen, zo heeft de loting uitgewezen. De teams van de Amsterdammers zijn bewust aan elkaar gekoppeld, zo meldt

Deze maatregel treft de KNVB als zowel een Jong-team als de hoofdmacht van een club de kwartfinale van de beker bereikt. Dit om te voorkomen dat er een finale kan ontstaan tussen beide teams. Vorig seizoen reikten PSV en Jong PSV tot de halve finale en dat vond de KNVB niet wenselijk.

Volledige loting TOTO KNVB Beker Vrouwen:

Jong Ajax - Ajax

Feyenoord - FC Twente

Fortuna Sittard - FC Utrecht

Excelsior - sc Heerenveen

Heracles en Limbombe niet akkoord met schikkingsvoorstel

Heracles Almelo en Bryan Limbombe zijn niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller kreeg in het uitduel met PSV (2-0) al na dertien minuten een rode kaart. De aanklager van de KNVB wilde Limbombe daarvoor drie duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk.

“Wij vonden de overtreding geen rode kaart waard”, laat technisch directeur Nico-Jan Hoogma optekeken op de clubsite. “Het was een gewone voetbalovertreding van een speler die door zijn tegenstander uit balans werd gebracht en daardoor verkeerd uitkomt.”

“Met de rode kaart in de dertiende minuut heeft Bryan er al een wedstrijd schorsing opzitten. Dat vinden wij meer dan voldoende.” Limbombe meldt zich donderdagavond voor de tuchtcommissie van de KNVB in Zeist.

Tegendoelpunt Ajax verkozen tot mooiste goal van de week

De 0-1 van Albert Grønbæk namens FK Bodø/Glimt tegen Ajax is verkozen tot mooiste doelpunt van deze week in de Conference League. Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. De 2-2 van Steven Berghuis in datzelfde duel eindigde op de derde plek, terwijl Josué (3-1 namens Legia Warschau tegen Molde FK) tweede werd. De vierde plaats was voor Mika Biereth (de 1-0 voor Sturm Graz tegen Slovan Bratislava).

