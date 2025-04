Vrouw van Johan Derksen maakt het goed na succesvolle operatie aan gebroken heup

De vrouw van Johan Derksen is geopereerd aan haar gebroken heup en maakt het goed. Dat meldt Vandaag Inside op social media. De uitslagen van de onderzoeken zijn ook goed. De tv-persoonlijkheid zal donderdagavond daarom ook gewoon aanschuiven.

Derksen was dinsdag afwezig door ‘privéomstandigheden’. De Snor vertelde een dag later wat er aan de hand was. “Ik heb gister (dinsdag, red.) wel een hectische dag gehad. Ik zat namelijk koffie te drinken met mijn vrouw, die pijn had in haar rug en haar been. Dus ik zei dat ze naar de huisarts moest gaan.”

“Toen we daar kwamen, zei de huisarts dat we meteen door moesten rijden naar het ziekenhuis en een foto moesten laten maken. Dat duurde lang, dus ik belde haar op. Toen zei ze: ‘Ik lig op de spoedeisende hulp.’”

“’Ik heb blijkbaar mijn heup gebroken’”, citeerde Derksen zijn vrouw. “Dat is niet door een val of stoten gebeurd, maar dat is spontaan gegaan. Toen kwam er ook nog een dokter. Die zei: ‘We hebben een probleem, want in negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van.’”

“Daardoor werden we al wat minder vrolijk. Daarna zeiden ze dus dat ze niet wilden opereren voordat die mogelijke tumor onderzocht was. Scan en gedoe volgden. Gelukkig heb ik vanochtend gehoord dat er geen tumoren gevonden zijn.”

Derksen vertelde dat hij na zo’n dag niet meer het humeur had om bij VI ‘leuk te gaan zitten doen’.