Vrouw van Daley Blind geeft via Instagram uitsluitsel over toekomst

Vrijdag, 2 juni 2023 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

Daley Blind vertrekt definitief bij Bayern München, zo maakt zijn vrouw Candy-Rae Fleur bekend via Instagram. De verdediger annex middenvelder werd afgelopen winter door der Rekordmeister overgenomen van Ajax, maar is nauwelijks aan spelen toegekomen. Wel wist hij er beslag te leggen op de landstitel, door op de laatste speeldag voorbij te gaan aan Borussia Dortmund.

De vrouw van Blind spreekt op Instagram van een 'afgesloten hoofdstuk'. "Het was een avontuur van vijf maanden met een nieuw huis, een nieuwe school en nieuwe routines. Het was niet ons beste hoofdstuk, maar we hebben het gedaan. Dag Bayern, deze herinnering zal voor altijd blijven bestaan." De woorden van mevrouw Blind zijn een bevestiging op wat Blind eerder al suggereerde.

De verdediger annex middenvelder nam onlangs al een voorschot op het afscheid. "Omdat de kans heel groot is dat ik niet bij Bayern München blijf, moet ik om mij heen gaan kijken”, zo vertelde Blind in zijn eigen podcast Football is Life. “Ik ben transfervrij en er zijn meerdere opties. Ik ga de komende maand alles op een rijtje zetten. En dan ga ik hopelijk de goede keuze maken. Het is een spannende, maar ook een onzekere periode.”

Afgelopen winter was er belangstelling van Real Sociedad en Royal Antwerp voor Blind, maar koos hij dus voor een kort en onverwachts dienstverband bij Bayern. De Telegraaf schreef een kleine maand geleden dat Klaas-Jan Huntelaar Blind had gepolst voor een terugkeer bij Ajax. Die berichten werden ontkracht door vader Danny Blind. "Het zou mooi zijn als het idee er überhaupt zou zijn om Daley terug te halen naar Ajax, maar bij ons is daar nul komma nul van bekend. Ik weet dan ook niet hoe dit in de media kan komen."