Vriends onder de indruk van één speler van Ajax: ‘Een van de beste van Europa’

Bart Vriends is zaterdagavond tijdens Ajax - Sparta Rotterdam (2-1) onder de indruk geraakt van Brian Brobbey. De spits nam de openingstreffer voor zijn rekening door bij de aanvoerder van Sparta weg te draaien. Een handelsmerk waar ook Vriends geen antwoord op had.

"We waren een hele geduchte tegenstander, die Ajax een groot gedeelte van de tweede helft met de rug tegen de muur heeft weten te zetten", analyseert Vriends bij ESPN. "We blaffen alleen te veel en bijten te weinig. Op basis van de tweede helft hadden we recht op meer."

Steven Bergwijn verdubbelde op slag van rust de score uit een strafschop. "Die was misschien wat makkelijk gegeven", aldus Vriends. "Maar de keren dat wij zelf in de zestien komen doen we te weinig. Tuurlijk heeft Ajax ook goede kansen gehad, maar het is gewoon zonde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Brobbey

Vriends werd bij de 1-0 geklopt door Brobbey, die slim wegdraaide en afrondde. "Ik weet niet goed wat ik daar anders had kunnen doen", aldus de aanvoerder. "Met zijn lijf ertussen is het lastig verdedigen. Ik vind het te makkelijk dat ik kansloos was. Ik moet daar meer tegenover stellen."

"Ik denk dat ik in dit geval korter had moeten zitten en mezelf niet als draaischijf moet laten gebruiken. We hebben het daar veel over gehad en dan gebeurt het toch. Brobbey is met dat spel misschien wel een van de beste spelers van Europa."

Kees Kwakman rekent Vriends de treffer niet aan. "Soms kun je niks doen als verdediger, dat moet je maar gewoon accepteren. Hoe vervelend dat ook is. Ik vind dat hij goed staat opgesteld, aan de goede kant. Brobbey doet het geweldig."

Karim El Ahmadi zag wel een puntje van verbetering voor Vriends. "Je ziet dat Vriends gokt dat Brobbey hem op zijn linker krijgt. Dan kan hij beter in het midden blijven staan. Maar ik zou het zelf ook zwaar hebben als ik tegen Brobbey zou staan", sluit El Ahmadi af met een lach.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties